3 أعمال نبوية كان الرسول يبدأ بها يومه.. احرص عليها

تتزايد مع مرور الأيام ضغوطات الحياة ولكن المسلم يتغلب عليها دائمًا بذكر الله والحرص على القيام بأبرز أعمال نبوية يوميا اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي دليل عملي للحياة السعيدة، حيث يرغب عدد كبير من الناس في معرفة كيف يبدأ النبي يومه لاتباع سنة النبي لذا نعرض لكم في السطور التالية أبرز 3 أمور كان النبي يبدأ بها يومه وتمنح لمن يواظب عليها البركة في يومه.

3 أعمال نبوية كان الرسول يبدأ بها يومه

وتُعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم، وأحد أهم الأعمال التي تحفظ للإنسان توازنه الروحي والاجتماعي أمام مصاعب الحياة وضمن أبرز 3 أعمال نبوية كان الرسول يبدأ بها يومه وتكون سببا للشخص في منحه البركة هو:

صلاة الصبح جماعة: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "مَن صلَّى الصُّبحَ في جماعةٍ فَهوَ في ذمَّةِ اللَّهِ فانظرْ يا ابنَ آدمَ لا يطلبنَكَ اللَّهُ بشيءٍ مِن ذمَّتِهِ".

قراءة القرآن: وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن فضل قراءة القرآن وذلك في الحديث الشريف: "اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ".

تسبيح الله: وذلك لقول الله تعالى "فَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمۡسُونَ وَحِينَ تُصۡبِحُونَ"، فعلى كل مسلم أن يسبح الله ليلا ونهارا، كما أن الإعراض عن ذكر الله يتسبب في ضيق العيش لقول الله تعالى "ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا".

كيف يبدأ النبي يومه؟

وكان النبي يحرص على القيام بعدد من الأمور بعد صلاة الفجر حيث إنه الوقت المبارك ومنها: