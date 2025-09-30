3 أعمال نبوية كان الرسول يبدأ بها يومه.. احرص عليها

تتزايد مع مرور الأيام ضغوطات الحياة ولكن المسلم يتغلب عليها دائمًا بذكر الله والحرص على القيام بأبرز أعمال نبوية يوميا اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي دليل عملي للحياة السعيدة، حيث يرغب عدد كبير من الناس في معرفة كيف يبدأ النبي يومه لاتباع سنة النبي لذا نعرض لكم في السطور التالية أبرز 3 أمور كان النبي يبدأ بها يومه وتمنح لمن يواظب عليها البركة في يومه.
3 أعمال نبوية كان الرسول يبدأ بها يومه
وتُعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم، وأحد أهم الأعمال التي تحفظ للإنسان توازنه الروحي والاجتماعي أمام مصاعب الحياة وضمن أبرز 3 أعمال نبوية كان الرسول يبدأ بها يومه وتكون سببا للشخص في منحه البركة هو:
- صلاة الصبح جماعة: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "مَن صلَّى الصُّبحَ في جماعةٍ فَهوَ في ذمَّةِ اللَّهِ فانظرْ يا ابنَ آدمَ لا يطلبنَكَ اللَّهُ بشيءٍ مِن ذمَّتِهِ".
- قراءة القرآن: وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن فضل قراءة القرآن وذلك في الحديث الشريف: "اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ".
- تسبيح الله: وذلك لقول الله تعالى "فَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمۡسُونَ وَحِينَ تُصۡبِحُونَ"، فعلى كل مسلم أن يسبح الله ليلا ونهارا، كما أن الإعراض عن ذكر الله يتسبب في ضيق العيش لقول الله تعالى "ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا".
كيف يبدأ النبي يومه؟
وكان النبي يحرص على القيام بعدد من الأمور بعد صلاة الفجر حيث إنه الوقت المبارك ومنها:
- من سنة النبي بعد صلاة الفجر الاستغفار، والاستغفار هو سنة عن النبي بعد الصلاة حيث كان يستغفر الله ثلاثا.
- ومن الأمور التي كان النبي يبدأ بها يومه قراءة آية الكرسي وقد أمر النبي بقراءة آية الكرسي بعد كل صلاة.
- قراءة سورة الإخلاص والمعوّذتين بعد الصلوات مرّةً واحدةً، إلّا بعد صلاة الفجر والمغرب فإنّهما تقرآن ثلاثة مراتٍ.
- قول: "لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كُلّ شيءٍ قدير، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله، ولا إله إلّا الله، ولا نعبد إلّا إيّاه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلّا الله مُخلصين له الدين ولو كره الكافرون".
- الصلاة على النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- عشر مرّاتٍ.
- سبحان الله وبحمده ورد عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- وصيّةٌ أخرى ذكر فيها ذكرًا مُخصّصًا يُردّد دُبر صلاة الصبح لفضله، وهو قول: "سبحان الله وبحمده" وتكراره ثلاث مرّاتٍ، فقد صحّ عن النبيّ -عليه السلام- أنّه خرج من عند زوجته جويرية -رضي الله عنها- وقد صلّى الصبح وتركها جالسةً تذكر الله تعالى، ثمّ عاد إليها وقد طلعت الشمس فوجدها على نفس هيئتها التي غادرها عندها، فلمّا رآها رسول الله كذلك قال لها: «لقَدْ قُلتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لو وُزِنَتْ بما قُلْتِ مُنْذُ اليَومِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ».
- ومن سنة النبي بعد صلاة الفجر أيضا، صلاة ركعتين بعد شروق الشمس.