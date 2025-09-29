قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البلشي يوقع اتفاقية تعاون مع العربية للتصنيع غدا لإنشاء مدينة الصحفيين
نقيب بيطري فلسطين: امتحان مزاولة المهنة والبورد في مصر تجربة رائدة
التعليم تعلن توزيع منهج عربي 3 إعدادي وتؤكد إلغاء كتاب طموح جارية
عام وخاص.. موظفون محرومون من إجازة 6 أكتوبر.. وضعف الأجر لهؤلاء
حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة
الرئيس السيسي وبن زايد يرحبان بمبادرة "ترامب" لوقف الحرب في قطاع غزة
التضامن: تدخلات إغاثية ومساعدات عاجلة لضحايا حادث أتوبيس المنيا
الرقابة المالية: لا تهاون مع المخالفين للقوانين في الأسواق غير المصرفية
13 لاعبا في سنة أولى قمة بين الأهلي والزمالك بالدوري
التموين: كاري أون علامة تجارية جديدة للمجمعات الاستهلاكية لتنافس السلاسل المشهورة
سمموا كلب الحراسة.. حبس المتهمين بمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
كولومبيا تعلن عن استعدادها لإرسال جنود لتحرير فلسطين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء كفارة المجلس الذى كان يقوله النبي.. أحيي هذه السنة وامح ذنوبك

دعاء كفارة المجلس الذى كان يقوله النبي
دعاء كفارة المجلس الذى كان يقوله النبي
شيماء جمال

كشف الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عن الدعاء الذى كان يردده النبي إذا أراد أن يقوم من مجلسه مع اصحابه.

وقال عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: جاء فى كتاب الشمائل الشريفة - للإمام جلال الدين السيوطي - وشرح الإمام المناوي

أن أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « كان إِذَا جَلَسَ مَجْلِساً فَأَرَادَ أَن يَقُومَ اسْتَغْفَرَ عَشْراً إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ».

وشرح الحديث وقال: (كان إِذَا جَلَسَ مَجْلِساً) أي: قعد مع أصحابه يتحدث.

(فَأَرَادَ أَن يَقُومَ اسْتَغْفَرَ) فأراد أن يقوم منه استغفر الله تعالى أي طلب منه الغفر أي الستر.

(عَشْراً إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ) عشرا من المرات إلى خمس عشرة بأن يقول: "استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه" كما ورد تعيينه في خبر آخر فتارة يكررها عشرا وتارة يزيد إلى خمس عشرة، وهذه تسمى "كفارة المجلس" أي: أنها ماحية لما يقع فيه من اللغط وكان ﷺ يقولها تعليما للأمة وتشريعا وحاشا مجلسه من وقوع اللغط.

وأخرج النسائي في اليوم والليلة عن السيدة عائشة قالت: ما جلس رسول الله ﷺ مجلسا ولا تلا قرآنا ولا صلى إلا ختم ذلك بكلمات. فقلت: يارسول الله أراك ما تجلس مجلسًا ولا تتلو قرآنا ولا تصلي صلاة إلا ختمت بهؤلاء الكلمات. قال: نعم. من قال خيرًا كن طابعًا له على ذلك الخير، ومن قال شرًا كانت كفارة له "سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك".

دعاء كفارة المجلس

ورد عن دعاء كفارة المجلس، قول رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: "مَنْ جَلَسَ في مَجْلس فَكثُرَ فيهِ لَغطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أنْ يَقُومَ منْ مجلْسه ذَلِكَ: سبْحانَك اللَّهُمّ وبحَمْدكَ أشْهدُ أنْ لا إلهَ إِلاَّ أنْت أسْتغْفِركَ وَأتَوبُ إليْك: إلا غُفِرَ لَهُ ماَ كان َ في مَجْلِسِهِ ذلكَ". جامع الترمذي.

دعاء كفارة المجلس مكتوب

ويستحب لمن جلس في مجلس تضمن هذا المجلس أحاديث فيها غيبة أو نميمة أو مخالفات شرعية، فعليه أن يردد دعاء كفارة المجلس .

وروى أبوهريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: «مَنْ جَلَسَ في مَجْلس فَكثُرَ فيهِ لَغطُهُ فقال قَبْلَ أنْ يَقُومَ منْ مجلْسه ذلك: سبْحانَك اللَّهُمّ وبحَمْدكَ أشْهدُ أنْ لا إله إلا أنْت أسْتغْفِركَ وَأتَوبُ إليْك: إلا غُفِرَ لَهُ ماَ كان َ في مجلسه ذلكَ» رواه الترمذي.

كيفية التوبة من تتبع عورات الناس

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن تتبع عورات الآخرين والتشوف إلى الاطلاع عليها من الأخلاق السيئة والأمور المحرمة التي تُشيع الفساد في المجتمع.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى عن كيفية التوبة من تتبع عورات الناس، أنه يجب على من يفعلها التوبة والإنابة والتحلل بطلب العفو والمسامحة ممن ظلمهم بتلك الطريقة إذا علموا بما فعله واقترفه، وإلا فليتب فيما بينه وبين ربه، ويستغفر لهم، ولا يحمله ما اطّلَع عليه من عورات هؤلاء الناس على كرههم ولا الحط من قدرهم.

وأشارت إلى أن التوبة من المعصية واجبة شرعًا باتفاق الفقهاء؛ لأنها من أهم قواعد الإسلام، منوهة أنه لا خلاف بين الأمة في وجوب التوبة، وأنها فرض متعين.

واستشهدت بقول الله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31]: [قوله تعالى: ﴿وَتُوبُوا﴾ هو أمر.

دعاء كفارة المجلس كفارة المجلس سحانك اللهم وبحمدك الدعاء الذى كان يردده النبي إذا أراد أن يقوم من مجلسه استغفر الله الاستعفار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

عصام الحضري

ولا تزعل نفسك.. عصام الحضري يوجه رسالة لشوبير في عيد ميلاده

جوميز

خالد طلعت: جوزيه جوميز الأنسب لتدريب الأهلي.. وتوماسبرج بالونة اختبار

حسام غالي

حسام غالي خارج القائمة.. محمد علي خير يكشف مفاجأة في قائمة الخطيب

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

ترشيحاتنا

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

مديرية أمن القاهرة

ضبط المتهمين بالاعتداء على سيدة أمام مدرسة في دار السلام

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

بالصور

بقيت أم 44 بجد.. رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها: العمر مجرد رقم

بقيت أم 44 بجد.. رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها: "العمر مجرد رقم
بقيت أم 44 بجد.. رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها: "العمر مجرد رقم
بقيت أم 44 بجد.. رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها: "العمر مجرد رقم

طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة

طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة
طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة
طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة

شرطة دبي تضيف 3 سيارات مرسيدس فارهة لأسطول دورياتها الذكية

سيارات شرطة دبي
سيارات شرطة دبي
سيارات شرطة دبي

سيارة تسلا تنهي حياة 3 أشخاص بداخلها

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد