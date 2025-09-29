دعاء كفارة المجلس الذى كان يقوله النبي.. أحيي هذه السنة وامح ذنوبك

كشف الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عن الدعاء الذى كان يردده النبي إذا أراد أن يقوم من مجلسه مع اصحابه.

وقال عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: جاء فى كتاب الشمائل الشريفة - للإمام جلال الدين السيوطي - وشرح الإمام المناوي

أن أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « كان إِذَا جَلَسَ مَجْلِساً فَأَرَادَ أَن يَقُومَ اسْتَغْفَرَ عَشْراً إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ».

وشرح الحديث وقال: (كان إِذَا جَلَسَ مَجْلِساً) أي: قعد مع أصحابه يتحدث.

(فَأَرَادَ أَن يَقُومَ اسْتَغْفَرَ) فأراد أن يقوم منه استغفر الله تعالى أي طلب منه الغفر أي الستر.

(عَشْراً إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ) عشرا من المرات إلى خمس عشرة بأن يقول: "استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه" كما ورد تعيينه في خبر آخر فتارة يكررها عشرا وتارة يزيد إلى خمس عشرة، وهذه تسمى "كفارة المجلس" أي: أنها ماحية لما يقع فيه من اللغط وكان ﷺ يقولها تعليما للأمة وتشريعا وحاشا مجلسه من وقوع اللغط.

وأخرج النسائي في اليوم والليلة عن السيدة عائشة قالت: ما جلس رسول الله ﷺ مجلسا ولا تلا قرآنا ولا صلى إلا ختم ذلك بكلمات. فقلت: يارسول الله أراك ما تجلس مجلسًا ولا تتلو قرآنا ولا تصلي صلاة إلا ختمت بهؤلاء الكلمات. قال: نعم. من قال خيرًا كن طابعًا له على ذلك الخير، ومن قال شرًا كانت كفارة له "سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك".

دعاء كفارة المجلس

ورد عن دعاء كفارة المجلس، قول رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: "مَنْ جَلَسَ في مَجْلس فَكثُرَ فيهِ لَغطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أنْ يَقُومَ منْ مجلْسه ذَلِكَ: سبْحانَك اللَّهُمّ وبحَمْدكَ أشْهدُ أنْ لا إلهَ إِلاَّ أنْت أسْتغْفِركَ وَأتَوبُ إليْك: إلا غُفِرَ لَهُ ماَ كان َ في مَجْلِسِهِ ذلكَ". جامع الترمذي.

دعاء كفارة المجلس مكتوب

ويستحب لمن جلس في مجلس تضمن هذا المجلس أحاديث فيها غيبة أو نميمة أو مخالفات شرعية، فعليه أن يردد دعاء كفارة المجلس .

كيفية التوبة من تتبع عورات الناس

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن تتبع عورات الآخرين والتشوف إلى الاطلاع عليها من الأخلاق السيئة والأمور المحرمة التي تُشيع الفساد في المجتمع.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى عن كيفية التوبة من تتبع عورات الناس، أنه يجب على من يفعلها التوبة والإنابة والتحلل بطلب العفو والمسامحة ممن ظلمهم بتلك الطريقة إذا علموا بما فعله واقترفه، وإلا فليتب فيما بينه وبين ربه، ويستغفر لهم، ولا يحمله ما اطّلَع عليه من عورات هؤلاء الناس على كرههم ولا الحط من قدرهم.

وأشارت إلى أن التوبة من المعصية واجبة شرعًا باتفاق الفقهاء؛ لأنها من أهم قواعد الإسلام، منوهة أنه لا خلاف بين الأمة في وجوب التوبة، وأنها فرض متعين.

واستشهدت بقول الله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31]: [قوله تعالى: ﴿وَتُوبُوا﴾ هو أمر.