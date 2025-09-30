قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فجوة العرض والطلب تهدد خطة كورسيا.. وإياتا تطالب بخطوات حكومية عاجلة

نورهان خفاجي

يدعو الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى معالجة النقص الشديد في المعروض من أرصدة الكربون المتاحة لشركات الطيران للوفاء بالتزاماتها بموجب خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (CORSIA)، بشكل عاجل، وذلك بالاشتراك مع أصحاب المصلحة في أسواق الكربون.

مستقبل منخفض الكربون

على وجه التحديد، يدعو الموقعون على البيان الذي أصدره الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” الحكومات إلى إصدار "خطابات تفويض" (LoAs) التي تتيح الإفراج عن وحدات الانبعاثات المؤهلة لـ CORSIA (EEUs) لتتمكن شركات الطيران من شرائها.

قال “إياتا”، إن الإصدار في الوقت المناسب لخطابات التفويض أمر أساسي من أجل، إنشاء سوق قوية وشفافة لوحدات CORSIA EEUs، وتسهيل التنفيذ الناجح لخطة CORSIA، أيضا حماية النزاهة البيئية لالتزامات الطيران الدولي المناخية.

وقال يوي هوانغ، مساعد مدير سياسات المناخ، في جلسة ICAO Skytalks ضمن فعاليات الجمعية العمومية الثانية والأربعين للإيكاو في مونتريال، كندا:

أوضحت “إياتا”، أن كورسيا CORSIA تع جزءًا حيويًا من الاستراتيجية المناخية العالمية لقطاع الطيران. فمن خلالها، تقلل شركات الطيران من تأثيرها المناخي عبر تمويل تخفيضات الانبعاثات المُثبتة في قطاعات أخرى. وفي توليدها لهذا التمويل المناخي، تلعب CORSIA أيضًا دورًا رئيسيًا في التقدم البيئي والاجتماعي والاقتصادي، خاصة في البلدان النامية. ولإطلاق إمكانات التمويل المناخي لـ CORSIA وضمان مساهمتها في إزالة الكربون من الطيران، يجب على الدول أن تفوض الإفراج عن وحدات EEUs. هذه إحدى أهم رسائلنا إلى الدول الأعضاء الـ193 في جمعية الإيكاو".

فجوة العرض والطلب

وقالت أديفونكي أدييمي، الأمين العام للجنة الأفريقية للطيران المدني (AFCAC)، في نفس الفعالية:

“إفريقيا تدعم CORSIA. فتح الوصول إلى الوحدات المؤهلة لـ CORSIA وجذب التمويل المناخي سيمكن إفريقيا من إظهار التزامها بالاستدامة والمساهمة في تشكيل حلول عالمية من منظور إقليمي. الأمر يتعلق بضمان استفادة اقتصاداتنا ومشغلينا بشكل عادل من الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون”.

يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن تحتاج شركات الطيران إلى ما بين 146 و236 مليون وحدة EEU خلال المرحلة الأولى من CORSIA (2024–2026). ومع ذلك، فإن المعروض الحالي من الوحدات المؤهلة يقتصر على 15.8 مليون وحدة فقط، أتاحتها دولة غويانا.

ما هي خطابات التفويض (LoAs)؟

خطابات التفويض هي وثائق رسمية تصدرها الدول المضيفة، تخوّل استخدام أرصدة الكربون (المعروفة باسم "نتائج التخفيف المنقولة دوليًا" أو ITMOs) للامتثال لنظام CORSIA، وذلك وفقًا لأحكام المادة 6 من اتفاق باريس. 

وتؤكد هذه الخطابات أن تخفيضات الانبعاثات المرتبطة بأرصدة الكربون لن تُحسب إلا مرة واحدة، كجزء من CORSIA، من خلال إلزام الدولة المضيفة بتطبيق "تعديل مماثل" على مساهمتها المحددة وطنيًا (NDC). وبدون هذه الخطابات، تواجه شركات الطيران نقصًا في الوحدات المؤهلة لـ CORSIA، مما يهدد مستقبل الخطة ويحرم مطوري المشاريع من الحصول على تمويل المناخ القادم من شركات الطيران.

