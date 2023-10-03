صلاح عبد الله يكشف سر علاقته بالسوشيال ميديا |فيديو

قال الفنان صلاح عبدالله، أن السوشيال ميديا حاليا مثلما فيها القبيح فيها الحلو، مؤكدا أن دوره في مسلسل الرجل العناب لم ينتشر بالشكل الكافي وقت إنتاجه ولكن الآن بسبب السوشيال ميديا المسلسل أصبح تريند، نفس الأمر بالنسبة لمسلسل ريا وسكينة.
وتابع صلاح عبدالله خلال حوار مع الإعلامية "إسعاد يونس"، في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر شاشة "dmc"، إن السوشيال ميديا لها جانب سلبي أيضا وهناك بعض المشاكل التي تحدث بسبب البعض قائلا:" بعض الناس بتحط السم في العسل"، مضيفا أن بعد ثورة يناير قام بعمل حساب على Facebook بمساعد عمرو يوسف.