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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صلاح عبد الله يكشف سر علاقته بالسوشيال ميديا |فيديو

الفنان صلاح عبد الله
الفنان صلاح عبد الله

‏قال الفنان صلاح عبدالله، أن السوشيال ميديا حاليا مثلما فيها القبيح فيها الحلو، ‏مؤكدا  أن دوره في مسلسل الرجل العناب لم ينتشر بالشكل الكافي وقت إنتاجه ولكن الآن بسبب السوشيال ميديا المسلسل أصبح تريند، نفس الأمر بالنسبة لمسلسل ريا وسكينة.

 

‏وتابع صلاح عبدالله ‏خلال حوار مع الإعلامية "إسعاد يونس"، في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر شاشة "dmc"، ‏إن السوشيال ميديا لها جانب سلبي أيضا ‏وهناك بعض المشاكل التي تحدث بسبب البعض قائلا:" بعض الناس بتحط السم في العسل"، مضيفا أن بعد ثورة يناير ‏قام بعمل حساب على Facebook بمساعد عمرو يوسف.

صلاح عبدالله السوشيال ميديا الرجل العناب مسلسل ريا وسكينة اسعاد يونس

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