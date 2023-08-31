صلاح عبد الله برفقة أبو مكة عبر إنستجرام

شارك الفنان صلاح عبد الله صورة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وظهر صلاح عبد الله برفقة محمد صلاح وعلق قائلا: فين ماتروح إحنا معاك ياروح الروح إحنا وراك شوف مصلحتك. شوفها براحتك بسياريت تفضل هناك إيه رأيكم؟ لاه يامو؟ ( ملحوظة : الصورة متركبة حد شاطر بعتهالي ".





وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن محمد صلاح منح موافقته النهائية للانتقال إلى نادي اتحاد جدة في الموسم الجاري.

وأشارت إلى أن محمد صلاح وضع الكرة في ملعب إدارة ليفربول، ويورجن كلوب، مدرب الفريق، بتأكيده أنه لن يقبل كسر العقد ودفع الشرط الجزائي إلا بموافقة مباشرة منهما.

وأوضحت أن ليفربول يؤجل الصفقة إلى الدقائق الأخيرة من إغلاق باب الانتقالات في الدوري الإنجليزي، الذي يغلق منتصف الليلة، بغية الوصول إلى رقم أكبر من المعروض عليه، بعد تأكده من موقف صلاح نفسه.