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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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دبلوماسي أوكراني سابق: مساعدات الغرب لنا محدودة.. ونواجه الجيش الثاني الأقوى بالعالم

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال الدكتور فولوديمير شوماكوف دبلوماسي أوكراني سابق، إنّ القوات المسلحة الأوكرانية تحقق تقدما كل يوم، ولكن ينبغي إدراك قوة الجيش الروسي جيدا لأنه ثاني أقوى جيوش العالم، موضحًا: "القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بعمل منصة للهجوم المضاد في المستقبل القريب لمحاصرة زاباروجيا فقد اخترقت 3 خطوط دفاعية روسية في هذه المنطقة".

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وأضاف "شوماكوف"، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد أبو زيد، مقدم برنامج "هذا المساء"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الهدف الأساسي للقوات المسلحة الأوكرانية تطويق بلدة طوكماك، واصفا إياها بأنها مركز استراتيجي لروسيا.

وتابع دبلوماسي أوكراني سابق، أنّ القوات المسلحة الأوكرانية تهاجم مثل الحرب العالمية الأولى دون دعم من المقاتلات والجو، حيث لم يقدم الغرب مقاتلات، ورغم أنها حصلت على دبابات متطورة مثل تشالنجر وليوبارد 2، إلا أن كمياتها محدودة وتقدر بالعشرات، بينما تمتلك روسيا نحو 2000 دبابة، وبالتالي، فإن بلاده تحتاج إلى معدات عسكرية هجومية حتى تحقق المزيد من النتائج الإيجابية: "نحصل على مساعدات من الغرب لكنها محدودة".
 

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