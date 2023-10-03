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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أنشأها نابليون ثم هتلر وأخيرا ستالين.. روسيا تسترجع الإرث السوفيتي بتنظيم "كتائب العقاب" في حرب أوكرانيا |تعرف عليها

كتائب العقاب
كتائب العقاب

خلال الحرب العالمية الثانية، فرض جوزيف ستالين الزعيم السوفيتي، عقوبة صارمة على الجنود الذين انسحبوا أو تركوا مواقعهم دون إذن، حيث يتم إجبارهم على الانضمام إلى "كتائب العقاب" التي تم نشرها في الأجزاء الأكثر خطورة على الجبهة، وهو ما يعني الموت فعليًا.

ووفقا لتقرير لوكالة رويترز، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أحيا هذه الطريقة في العقاب في المعركة، وذلك عن طريق الدفاع بما يسمي بفرق "العاصفة- زد" إلى مواقع أعنف المعارك في أوكرانيا.

فرق "العاصفة- زد" 

وكما هو الحال مع أسلافهم السوفييت، يُزعم أن أولئك الذين يجدون أنفسهم في مثل هذه الفرق يواجهون التطرف، فضلاً عن التجاهل من القادة الذين ينظرون إلى حياتهم على أنها أقل أهمية من حياة القوات العادية.

وبحسب رويترز، تتكون الوحدات العقابية من بين 100 و150 عضوا، وتتكون من مجرمين مدنيين وعسكريين. 

وقالت مصادر مطلعة على هذه الفرق، إن هذه الوحدات مدمجة ضمن وحدات الجيش الروسي النظامي وعادةً ما يتم إرسالها إلى "الأجزاء الأكثر عرضة للخطر في الجبهة وغالباً ما تتكبد خسائر فادحة".

وتتكون فرق "العاصفة- زد" من المدانين الذين ينضمون من أجل العفو عن جرائمهم والجنود النظاميين الذين تتم معاقبتهم لانتهاكهم القواعد التأديبية العسكرية.

وعلى عكس مجموعة فاجنر العسكرية التي قامت بالمثل بتجنيد المدانين للحرب أوكرانيا، يُزعم أن وحدات "العاصفة- زد" تعمل تحت القيادة المباشرة لـ وزارة الدفاع الروسية.

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وبحسب ما ورد صدرت أوامر للجنود بالدخول إلى الوحدات بسبب مخالفات الانضباط بما في ذلك شرب الخمر أثناء الخدمة، وتعاطي المخدرات، ورفض اتباع الأوامر، بمجرد الضغط على القوات في فرق "العاصفة- زد"، لم تعد القوات محتجزة بنفس القدر الذي كان عليه رفاقهم السابقون.

وقال جندي نظامي في الجيش الروسي يحمل الرقم 40318، إن مقاتلي "العاصفة- زد" مجرد لحم، موضحا أنه قام بنفسه بتقديم العلاج لمجموعة من 6 أو 7 من مقاتلي "العاصفة- زد" الجرحى في ساحة المعركة على الرغم من أن القائد أمره بعدم القيام بذلك.

وأضاف: "إذا أمسك القادة بأي شخص تفوح منه رائحة الكحول، فإنهم يرسلونه على الفور إلى فرق "العاصفة- زد"".

وتحدثت القوات في وحدات "العاصفة- زد" أيضًا عن وضعهم اليائس بأنفسهم، حيث في يونيو الماضي، سجلت مجموعة مكونة من حوالي 20 من مقاتلي العاصفة مقطع فيديو يشكون فيه من معاملتهم، قائلين إنهم رفضوا العودة إلى الجبهة في زابوريزجيا.

يقول أحد المقاتلين في اللقطات: "على خط المواجهة، حيث كنا، لم نتلق أي شحنات من الذخيرة، لم نحصل على الماء أو الطعام، لم يتم نقل الجرحى، لا يزال الموتى يتعفنون، ولقد تلقينا أوامر مروعة لا تستحق حتى تنفيذها، ونرفض الاستمرار في تنفيذ المهام القتالية".

وعلى الرغم من أن وزارة الدفاع الروسية لم تعترف أبدًا بإنشاء أو نشر وحدات "العاصفة- زد"، إلا أن وجودها ظهر في أبريل الماضي عندما شارك مركز أبحاث معهد دراسة الحرب تفاصيل تقرير عسكري روسي مزعوم حول تشكيل الفرق. 

وقال المركز إن سرايا "العاصفة- زد" تم إنشاؤها خارج هيكل وحدة الجيش التقليدي، وأن مقاتليها حصلوا على 10 إلى 15 يومًا فقط من التدريب التنشيطي، وهي فترة قصيرة بشكل ملحوظ لتدريب الأفراد بشكل مناسب لأداء المهام القتالية المعقدة وخلق تماسك الوحدة.

وقال بوتين يوم الجمعة خلال اجتماع متلفز مع جنود روس، إنه على علم بوجود مدانين يقاتلون في الجيش، في إشارة على وجه التحديد إلى سجينين سابقين قُتلا أثناء القتال. 

وأضاف: "لقد ضحوا بحياتهم من أجل الوطن الأم، وقد برأوا أنفسهم تماما من ذنبهم".

تاريخ كتائب العقاب

تعتبر كتائب العقاب التي تعرف أيضا بالوحدات العسكرية الجزائية أو الكتائب الجزائية، وسريات العقاب، هي تشكيلات عسكرية تتكون من الأشخاص المدانين والمحكوم عليهم بالعديد من الأحكام، وقد تحتوي هذه التشكيلات على جنود مدانين بارتكاب جرائم بموجب القانون العسكري، أو الأشخاص المسجلين في الوحدة بعد إدانتهم في محاكم مدنية أو مزيج من الاثنين. 

وتعتبر الخدمة في هذه الوحدات عادة شكلًا من أشكال العقاب أو الانضباط بدلاً من السجن أو عقوبة الإعدام.

وتم تشكيل الوحدات الجزائية المخصصة لأول مرة خلال عصر الحرب النابليونية، حيث عانت الجيوش الكبيرة المكونة من المجندين من مشاكل تأديبية، واعتبر الجنود الذين رفضوا مواجهة العدو ضارًا بتماسك الجيش وعارًا للأمة، حيث كان يُنظر إلى تشكيل الكتائب العقابية كوسيلة لتأديب الجيش وإبقاء الجنود في الصف.

وقامت العديد من الدول بتجنيد المجرمين في كتائب جزائية بدلاً من سجنهم أو إعدامهم خلال زمن الحرب للاستفادة بشكل أفضل من القوى العاملة الوطنية، وتم التعامل مع هذه الوحدات العسكرية مع القليل من الاهتمام من قبل الجيش النظامي.

وكانت مثل هذه الكتائب كانت منتشرة خاصة في الإمبراطورية الفرنسية، حيث تم تشكيل كتائب العقاب في فرنسا في عام 1811 وكانت تتألف بالكامل تقريبًا من المجرمين وغيرهم من غير المرغوب فيهم في المجتمع، وكان نابليون بونابرت يستخدمها في حروبه.

كما كانت تستخدم كتائب العقاب في الحرب الأهلية الصينية من 1945 إلى 1949، حيث كان من المعروف أن الجيش الثوري الوطني هذه الكتائب في الحرب، وكانت وحدة مكونة من الفارين والمتهمين بالجبن، وكان يتم تكليفهم بمهام مثل الاستكشاف من قبل القوات الرئيسية للتحقق من الكمائن، وعبور الأنهار والسيول لمعرفة ما إذا كانت قابلة للسير، والمشي عبر حقول الألغام غير المحددة.

وتم استخدام هذا النوع من الكتائب العسكرية أيضا في كلا من بلجيكا، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا النازية في فرقة أفريقيا و999 الخفيفة ولواء ديلوفانا وشترافباتاليون (وحدة في الجيش الألماني)، الاتحاد السوفياتي وكانت يطلق عليها "كتائب أسرى المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية" في الحرب العالمية الثانية.

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