عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: 26 اشتباكا مع القوات الروسية خلال يوم واحد

صدى البلد

أعلنت هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، تسجيل 26 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني و الروسي في عدة مناطق، خلال 24 ساعة.

ونقلت وكالة يوكرين فورم، الأوكرانية عن هيئة الأركان قولها في بيان لها :"إن القوات الروسية نفذت هجمات على أراض أوكرانية، خلال الليلة الماضية".

وأشارت إلى أن القوات الروسية شنت 57 غارة جوية وضربات بصواريخ وأكثر من 50 ضربة باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق على مواقع جنود أوكرانيين ومنشآت مدنية، مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين.

وأوضحت أن المدفعية، استهدفت مركز قيادة للقوات الروسية ونظام إس-300 المضاد للطائرات و6 أنظمة مدفعية روسية.

 

الجيش الأوكراني القوات الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

وزير التعليم: مفيش حاجة اسمها زي موحد في المدارس لكننا حددنا ضوابطه

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

ألفاظ خارجة.. شهود عيان يروون واقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

صاحبة يا أغلي اسم فى الوجود.. وفاة الفنانة نجاح سلام

استبعاد مؤقت.. قرار صارم من كولر تجاه موديست

ترشيحاتنا

ينبع من الداخل|هند قطب: عدم الإحساس بالأمان يصعب على الإنسان أداء مهامه الحياتية|فيديو

الأهلي يعاني قبل دوري الأبطال| الإصابات تطارد "الأحمر".. وغياب 6 نجوم عن إياب سان جورج

ماذا نفعل من مغرب الخميس لمغرب الجمعة ؟.. الإفتاء: 8 أمور

صفعته وتعدت عليه بألفاظ خارجة.. تفاصيل جديدة حول خلاف لقاء سويدان وميدو عادل

سعر أغلى سيارة في تاريخ مرسيدس مايباخ.. صور

100 يوم صحة: تقديم 367 ألفا و334 خدمة في المبادرات الرئاسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها الأخير.. إطلالات وضعت أمينة خليل في مأزق| شاهد

يمكنها تغيير المناخ.. باحثون يابانيون يكتشفون جسيمات مهمة في السحب

ملابس كاجوال.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها | شاهد

نجاح سلام.. منحها عبد الناصر الجنسية وكرمها الرئيس اللبناني

فيديو

في أسنانها وبجسدها سم.. انتشار نوع غريب من الأسماك يباع مع البساريا

الموعد النهائي لبدء الدراسة وقرارات هامة من التعليم | تفاصيل

ضربة قوية للدولار وهبوط كبير في أسعار الذهب عالميا| ماذا يحدث؟!

حب من طرف واحد.. تفاصيل مصرع موظفة بجامعة القاهرة على يد زميلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ