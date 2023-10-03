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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يستعد لبدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الكتلة

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا

ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادر، أن مسؤولو الاتحاد الأوروبي يستعدون لبدء المفاوضات مع أوكرانيا حول انضمامها إلى الكتلة، وسيتم الإعلان عن ذلك في ديسمبر.

وأوضحت “بوليتيكو” أن زعماء الاتحاد الأوروبي يستعدون لإعطاء كييف الضوء الأخضر لبدء مفاوضات رسمية بشأن الانضمام إلى الكتلة المكونة من 27 دولة بحلول نهاية العام.

ولفتت إلي أنه” من المقرر أن تصدر المفوضية الأوروبية "تقريرًا مرحليًا" حول مدى استيفاء أوكرانيا وغيرها من المتقدمين للعضوية لشروط الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى الكتلة”.

وأمس، قال وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، إن استضافة كييف لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعني أن أوكرانيا على وشك الانضمام إلى الاتحاد.

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وأضاف كوليبا: "حقيقة أن مجلس الشؤون الخارجية يأتي إلى أوكرانيا هي رسالة تفيد بأن أوكرانيا أصبحت عضوا في الاتحاد الأوروبي، والعملية تجري بينما نتحدث ونعقد هذه الاجتماعات".

وذكر وزير الخارجية الأوكراني، أن "القيادة الأوكرانية ستحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الزائرين على فتح محادثات الانضمام بحلول نهاية العام".

أوكرانيا الاتحاد الأوروبي

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