أصبحنا عضوا.. وزير الخارجية الأوكراني يفجر مفاجأة بشأن انضمام كييف للاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا، اليوم الأثنين، إن استضافة كييف لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعني أن أوكرانيا على وشك الانضمام إلى الاتحاد، والعملية تجري الآن.

وأضاف كوليبا، في مقابلة مع مجلة بوليتيكو بروكسل: "حقيقة أن مجلس الشؤون الخارجية يأتي إلى أوكرانيا هي رسالة تفيد بأن أوكرانيا أصبحت عضوا في الاتحاد الأوروبي، والعملية تجري بينما نتحدث ونعقد هذه الاجتماعات".

وذكر كوليبا ، أن القيادة الأوكرانية ستحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الزائرين على "فتح محادثات الانضمام بحلول نهاية العام".

وأفادت منظمة يوراكتيف، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في كييف في اليوم الأثنين لإظهار الدعم لـ أوكرانيا، ومن المتوقع أن يلتقيا بـ وزير الخارجية الأوكراني والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأعلن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن جميع وزراء خارجية الاتحاد سيجتمعون لأول مرة خارج حدوده، في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن اجتماع جميع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف هو اجتماع تاريخي.

وأضاف بوريل: "نعقد اجتماعا تاريخيا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هنا في أوكرانيا، الدولة المرشحة والعضو المستقبلي للاتحاد الأوروبي، ونحن هنا للتعبير عن تضامننا ودعمنا للشعب الأوكراني".