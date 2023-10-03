مستشارة سابقة في الناتو: الحلف يقف خلف أوكرانيا بحربها ضد روسيا

قالت الدكتورة كاميلا رومانوسكا مستشارة سابقة في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، إنّ اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين في العاصمة الأوكرانية كييف لأول مرة بهدف التأكيد على مواصلة دعم أوكرانيا إشارة قوية إلى الشعب الأوكراني والدولة الأوكرانية مفادها أن الحلف والاتحاد الأوروبي يقف وراء أوكرانيا.

وأضافت "كاميلا"، خلال لقاء مع الإعلامية آية لطفي، مقدمة برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك الكثير من الدعم الهائل في مجال التمويل أو في كثير من القطاعات الأخرى لتقديم الدعم لأوكرانيا، ولا بد أن نضع في الحسبان أيضا، أن التطورات الأخيرة كما حدث في الانتخابات بسلوفاكيا ربما تطرح لنا بعض الأمور بشأن كيفية التعامل مع تطورات الأحداث في الحرب وهذا النزاع الدائر في أوكرانيا من أجل الاستعداد لأي سياق وسيناريو مستمر لأن أكد هذه الحرب قد يمتد في القارة في ظل اقتراب فصل الشتاء".

وتابعت المستشارة السابقة في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، أن هناك احتمالات بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة حدوث بعض التغيرات والحسابات المختلفة، بالإضافة إلى ما يتعلق بارتفاع الأسعار في الجنوب العالمي، وسوف تتلقى أوكرانيا دعما كبيرا وهائل، والاتحاد الأوروبي يتصرف كأحد العناصر الداعمة لأوكرانيا وهناك فرص كثيرة في هذا الصدد.

