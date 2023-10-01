عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من حلف الناتو بشأن نشر الأسلحة النووية في أوروبا

حلف الناتو
حلف الناتو

قالت رئيسة إدارة سياسة الأسلحة النووية في حلف شمالي الأطلسي “الناتو”، جيسيكا كوكس، إن الحلف لا يناقش تغيير موقع قواعد الأسلحة النووية في أوروبا.

وحسب وكالة “STT” الفنلندي، قالت كوكس: “لم تتم مناقشة مسألة التغييرات في نشر الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا”.

وأشارت إلى أن الناتو لا يطلب من أي دولة عضو قبول الأسلحة النووية على أراضيها، الأمر الذي يجب أن يستند في أي حال إلى الرغبة الطوعية للبلاد.

أوكرانيا تكشف حقيقة تنازلها عن الأراضي مقابل العضوية في حلف الناتو

كوريا الشمالية: تحالفات الناتو ورم سرطاني يهدد النظام الدولي

وشددت على أن “مجرد الرغبة لن تكون كافية؛ إذ يتعين على الحلفاء الآخرين في حلف شمال الأطلسي أن يروا أن مثل هذا النقل للأسلحة سيحسن قدرات الردع النووي ولن يخلق ببساطة مخاطر جديدة|.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

وزير النقل: القطار الكهربائي السريع سيصل لأبو سمبل للمرة الأولى

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

السيسي: مش هنسيب أهالينا اللي ظروفهم صعبة وعشانهم عملنا 300 ألف شقة

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

في حاجة في الفيديو.. لقاء سويدان توثق واقعة صفعها لـ ميدو عادل

موضوعات متعلقة

بسبب عيب خطير.. دعوات لـ أمريكا وحلفائها باتباع خطى بوتين

الأكبر في تاريخ وارسو.. مليون شخص يتظاهرون في بولندا

بداية الحرب العالمية الثالثة.. الكونجرس الأمريكي يحذر من قرار بريطاني متهور

الاعتراف بالهزيمة أو إرسال قوات أمريكية.. واشنطن تكشف مصير أوكرانيا

خوفا من الزلازل والدمار.. إغلاق أكبر حقل غاز في أوروبا

ضرر لا يمكن إصلاحه.. إجراء أمريكي بشأن أوكرانيا يثير ذعر الغرب

أرمينيا توفر المأوى لأكثر من 47 ألف نازح من ناجورنو كاراباخ

محلل سابق بالمخابرات الأمريكية: أوكرانيا يجب أن تستسلم لروسيا للبقاء كدولة

ترشيحاتنا

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

بعد إسقاط مسيرة.. إعادة توجيه 6 طائرات مدنية إلى مطارات روسية أخرى

بريطانيا ترسل جنودا للحرب في أوكرانيا.. سوناك يكشف الحقيقة

طالما جاي من الحرام نبيعه.. قصة فتاة عرضت صغيرها للبيع على فيسبوك

بيان عاجل من حلف الناتو بشأن نشر الأسلحة النووية في أوروبا

رئيس إقليم تيجراي: النضال ضد الحكومة الإثيوبية مستمر لحين عودة الأهالي لمنازلهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طيور النورس تثير ذعرا بين البريطانيين.. ما القصة؟

رئيس الأركان يشهد تنفيذ بياناً عملياً لإحدى تشكيلات الجيش الثانى الميداني

عشاق الملكي في حزن| خبر صادم لريال مدريد.. وإيقاف نجم الفريق هذه المدة

انهيار أسرة الفنان محمد فريد خلال تشييع جنازته بمسجد الحصري |صور

فيديو

نشاط زلزالي مدمر.. العالم الهولندي يحذر من 3 أيام في شهر أكتوبر

رسالة من البابا تواضروس للمصريين.. وما علاقتها بالانتخابات الرئاسية؟

لحقت به ابنته بعد ساعات.. وفاة اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي في حادث.. فيديوجراف

وقعوا في بعض.. مؤلف مسلسل سفاح الجيزة يفتح النار على مخرج العمل.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ