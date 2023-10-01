بيان عاجل من حلف الناتو بشأن نشر الأسلحة النووية في أوروبا

قالت رئيسة إدارة سياسة الأسلحة النووية في حلف شمالي الأطلسي “الناتو”، جيسيكا كوكس، إن الحلف لا يناقش تغيير موقع قواعد الأسلحة النووية في أوروبا.

وحسب وكالة “STT” الفنلندي، قالت كوكس: “لم تتم مناقشة مسألة التغييرات في نشر الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا”.

وأشارت إلى أن الناتو لا يطلب من أي دولة عضو قبول الأسلحة النووية على أراضيها، الأمر الذي يجب أن يستند في أي حال إلى الرغبة الطوعية للبلاد.

وشددت على أن “مجرد الرغبة لن تكون كافية؛ إذ يتعين على الحلفاء الآخرين في حلف شمال الأطلسي أن يروا أن مثل هذا النقل للأسلحة سيحسن قدرات الردع النووي ولن يخلق ببساطة مخاطر جديدة|.