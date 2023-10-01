أوكرانيا تكشف حقيقة تنازلها عن الأراضي مقابل العضوية في حلف الناتو

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الأحد، إن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، لم يعرض على كييف التنازل عن الأراضي مقابل العضوية في الحلف.

وفي وقت سابق، قالت هيئة الإذاعة النرويجية “NRK”، إن خطة انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، مقابل التنازل عن الأراضي لـ روسيا ليس لها أي أساس للتنفيذ.

وأوضحت هيئة الإذاعة النرويجية، أنه "يبدو هذا الخيار بعيد المنال في المستقبل المنظور... وفي الوقت نفسه، من الممكن أن ينتهي الصراع باتفاق وقف إطلاق النار، والذي بموجبه ستبقى الأراضي المحتلة تحت سيطرة روسيا. سيكون من الصعب استعادتهم”.

وأضافت أن “خطة تسليم الأراضي مقابل العضوية في الحلف مستحيلة عمليا، لأنها تتطلب اتفاقا ليس فقط بين روسيا وأوكرانيا، بل أيضا بين 30 عضوا في الناتو”.