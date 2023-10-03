البيت الأبيض يكشف موعد نهاية هجوم أوكرانيا المضاد

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تعتقد أن أمام أوكرانيا ما بين ستة وثمانية أسابيع لمواصلة محاولة شن هجوم مضاد قبل أن تتفاقم الأحوال الجوية.

وقال كيربي، في إفادة صحفية، معلقا على قدرة كييف على مواصلة محاولة شن هجوم مضاد مع حلول الطقس البارد: "الطقس ليس صديقنا.. أمامنا ما بين ستة وثمانية أسابيع قبل أن تسوء الأمور”.

وأضاف منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، أن “اقتراب البرد يسلط الضوء على ضرورة أن يدعم الكونجرس بسرعة تخصيص أموال إضافية من واشنطن لمساعدة أوكرانيا”.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر البنتاجون، من أنه على الرغم من وجود أموال كافية في الوقت الحالي لمواصلة دعم أوكرانيا، إلا أن التمويل قد ينفد دون إجراء من الكونجرس.

وقالت سابرينا سينج، نائبة السكرتير الصحفي للبنتاجون: “لدينا ما يكفي من سلطات التمويل لتلبية احتياجات ساحة المعركة في أوكرانيا لفترة أطول قليلاً، لكننا بحاجة إلى أن يتحرك الكونجرس لضمان عدم انقطاع دعمنا، خاصة وأن الوزارة تسعى إلى تجديد مخزوننا”.

وأضافت: “كما قال وزير الدفاع لويد أوستن يوم السبت، فإننا نحث الكونجرس على الوفاء بالتزام أمريكا بتقديم المساعدة المطلوبة بشكل عاجل لشعب أوكرانيا وهم يقاتلون للدفاع عن بلادهم ضد قوى الاستبداد”.

وتابعت سينج قائلة “أنه من غير الواضح إلى متى سيستمر مبلغ 1.6 مليار دولار المتبقي من الأموال المخصصة سابقًا لأوكرانيا الأمر يعتمد على كيفية استخدام هذا التمويل لتجديد مخزوننا”.