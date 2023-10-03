أوكرانيا على أعتاب شتاء مظلم.. إجراء عاجل من كييف استعدادا لانقطاع الكهرباء

قال وزير الداخلية الأوكراني، إيجور كليمينكو، اليوم الثلاثاء، إن وزارته وافقت على خطة عمل في حالة انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة.

وكتب كليمينكو، عبر “تليجرام”: "في مركز العمليات التابع لوزارة الداخلية، يوجد محللون يقومون بحساب التهديدات المحتملة وسيناريوهات الاستجابة. إننا ندخل فترة خريف وشتاء صعبة... واستنادا إلى تجربة العام الماضي، قمنا بالفعل بإعداد خطة عمل في حالة انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة".

وأشار إلى أن وزارة الداخلية الأوكرانية ترى أن وظيفتها لا تتمثل في زيادة دوريات مجموعات الشرطة فحسب، بل أيضًا في توفير المولدات للمؤسسات الطبية ومرافق البنية التحتية الحيوية.

وفي وقت سابق، قالت السفارة الأمريكية في أوكرانيا، إن أوكرانيا والولايات المتحدة وقعتا مذكرة تفاهم ستحصل بموجبها كييف على ما يصل إلى 522 مليون دولارا لتعزيز مرونة نظام الطاقة الأوكراني.

وقالت السفارة إن أوكرانيا ستحصل على 422 مليون دولار من مساعدات الطاقة الجديدة وستخضع 100 مليون دولار أخرى لتنفيذ تدابير معينة بما في ذلك الإصلاحات.

وقالت إن أحد الأهداف هو مساعدة أوكرانيا على استعادة البنية التحتية الحيوية، في أعقاب الهجمات الجوية الروسية على محطات الطاقة والمحولات التي تركت الملايين من الناس بدون كهرباء في بعض الأحيان في الشتاء الماضي.