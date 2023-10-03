البنتاجون يحذر من نفاد أموال دعم أوكرانيا ويحث الكونجرس على التحرك

حذر البنتاجون، اليوم الثلاثاء، من أنه على الرغم من وجود أموال كافية في الوقت الحالي لمواصلة دعم أوكرانيا، إلا أن التمويل قد ينفد دون إجراء من الكونجرس.

وقالت سابرينا سينج، نائبة السكرتير الصحفي للبنتاجون: “لدينا ما يكفي من سلطات التمويل لتلبية احتياجات ساحة المعركة في أوكرانيا لفترة أطول قليلاً، لكننا بحاجة إلى أن يتحرك الكونجرس لضمان عدم انقطاع دعمنا، خاصة وأن الوزارة تسعى إلى تجديد مخزوننا”.

وأضافت: “كما قال وزير الدفاع لويد أوستن يوم السبت، فإننا نحث الكونجرس على الوفاء بالتزام أمريكا بتقديم المساعدة المطلوبة بشكل عاجل لشعب أوكرانيا وهم يقاتلون للدفاع عن بلادهم ضد قوى الاستبداد”.

وتابعت سينج قائلة “أنه من غير الواضح إلى متى سيستمر مبلغ 1.6 مليار دولار المتبقي من الأموال المخصصة سابقًا لأوكرانيا الأمر يعتمد على كيفية استخدام هذا التمويل لتجديد مخزوننا”.

وقالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاجون: “الأمر يعتمد حقاً على ما تطلبه أوكرانيا.. ومرة أخرى، نعلم أن أولوياتهم هي الدفاع الجوي والمدفعية وكذلك معدات إزالة الألغام. لذلك، هذا ما نركز عليه، بالطبع، هو ما سنقوم حتمًا بإعادة تجديده أيضًا”.