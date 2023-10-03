لا يمكن أن تنقطع.. الولايات المتحدة تعيد الأمل لـ أوكرانيا بشأن المساعدات

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة ستواصل الدعم لـ أوكرانيا مهما كانت التحديات.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في مؤتمر صحفي، أنه لن يكون هناك أي انقطاع في الدعم المقدم لـ أوكرانيا، لافتا إلى أن استمرار الدعم العسكري لـ أوكرانيا يعزز من قدرتها على مواجهة القوات الروسية.

وأوضح كيربي أن هناك توافق بين أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بشأن استمرار الدعم لـ أوكرانيا، مشيرا إلى أن المساعدات الأمريكية إلى كييف يمكن أن تتواصل لعدة أشهر دون تمويل إضافي من الكونجرس.

وأشار إلى أنه لا يمكننا السماح تحت أي ظرف بقطع الدعم الأمريكي لأوكرانيا، لأنه إذا وقف المساعدات لأوكرانيا يعني ذلك منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النصر في الحرب.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة سترانا الأوكرانية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أوقفت العمل بقانون "الإعارة والتأجير لـ أوكرانيا" الذي كان يعمل حتي 30 سبتمبر الماضي.

ووفقا للصحيفة الأوكرانية، كان يعطي هذا القانون الحق للرئيس الأمريكي في نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا بدون دفع مسبق.