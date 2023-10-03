المجر: العالم في حيرة من موقف الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا

قال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، اليوم الثلاثاء، إن بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا في حيرة من أمرها إزاء المعايير المزدوجة التي يتبناها الاتحاد الأوروبي ولا تستطيع أن تفهم لماذا يجب أن تعاني بسبب الصراع في أوكرانيا البعيدة.

وأوضح زيجارتو في مقابلة مع صحيفة “ماجيار نيمزيت” المجرية: “أستطيع أن أقول إن العالم خارج أوروبا يتطلع إلى نهاية هذه الحرب، لأنهم لا يفهمون أشياء كثيرة عنها. إنهم لا يفهمون كيف أنه في كل مرة تكون هناك حرب خارج أوروبا، ينظر الاتحاد الأوروبي بازدراء من أرضية أخلاقية عالية ويدعو إلى السلام والمفاوضات وإنهاء فوري للعنف. ولكن عندما تكون الحرب في أوروبا، فإن الاتحاد الأوروبي يغذي الصراع ويزوده بالأسلحة”.

وأضاف أن “بروكسل لا توفر حتى منصة لحوار هادف بشأن الصراع بين موسكو وكييف، لأن أي شخص يتحدث عن السلام يتعرض للوصم على الفور”.

وأشار إلى أن “أي شخص يرفض توريد الأسلحة إلى كييف أو مشاركة النهج السائد الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الأزمة يصنف على الفور جاسوساً لموسكو، وصديقاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وداعياً للروس”.

وقال زيجارتو: “كما أن بقية العالم لا يفهم السبب وراء عولمة أوروبا لهذا الصراع… إنهم لا يفهمون سبب وجود حرب في أوروبا، لكن الآسيويين وأمريكا اللاتينية والأفارقة هم الذين يتعين عليهم دفع ثمنها من خلال التضخم المرتفع، وارتفاع أسعار الطاقة، أو انعدام الأمن الغذائي”.

وفقاً لوزير الخارجية المجري، ارتكب الاتحاد الأوروبي عدداً من “الأخطاء الجسيمة للغاية” فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا، وأبرزها عندما بدأ في تدمير القدرة التنافسية الأوروبية من خلال سياسة العقوبات وعندما انضم إلى سباق توريد الأسلحة مع الأمريكيين في محاولة لمساعدة كييف.