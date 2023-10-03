عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المجر: العالم في حيرة من موقف الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا

صدى البلد

قال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، اليوم الثلاثاء، إن بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا في حيرة من أمرها إزاء المعايير المزدوجة التي يتبناها الاتحاد الأوروبي ولا تستطيع أن تفهم لماذا يجب أن تعاني بسبب الصراع في أوكرانيا البعيدة.

وأوضح زيجارتو في مقابلة مع صحيفة “ماجيار نيمزيت” المجرية: “أستطيع أن أقول إن العالم خارج أوروبا يتطلع إلى نهاية هذه الحرب، لأنهم لا يفهمون أشياء كثيرة عنها. إنهم لا يفهمون كيف أنه في كل مرة تكون هناك حرب خارج أوروبا، ينظر الاتحاد الأوروبي بازدراء من أرضية أخلاقية عالية ويدعو إلى السلام والمفاوضات وإنهاء فوري للعنف. ولكن عندما تكون الحرب في أوروبا، فإن الاتحاد الأوروبي يغذي الصراع ويزوده بالأسلحة”.

وأضاف أن “بروكسل لا توفر حتى منصة لحوار هادف بشأن الصراع بين موسكو وكييف، لأن أي شخص يتحدث عن السلام يتعرض للوصم على الفور”.

وأشار إلى أن “أي شخص يرفض توريد الأسلحة إلى كييف أو مشاركة النهج السائد الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الأزمة يصنف على الفور جاسوساً لموسكو، وصديقاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وداعياً للروس”.

وقال زيجارتو: “كما أن بقية العالم لا يفهم السبب وراء عولمة أوروبا لهذا الصراع… إنهم لا يفهمون سبب وجود حرب في أوروبا، لكن الآسيويين وأمريكا اللاتينية والأفارقة هم الذين يتعين عليهم دفع ثمنها من خلال التضخم المرتفع، وارتفاع أسعار الطاقة، أو انعدام الأمن الغذائي”.

مفاجأة.. الغرب يفكر في وقف تزويد أوكرانيا بالمال والأسلحة

زيلينسكي يتفقد الأوضاع على جبهة الحرب في شرق أوكرانيا .. فيديو

وفقاً لوزير الخارجية المجري، ارتكب الاتحاد الأوروبي عدداً من “الأخطاء الجسيمة للغاية” فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا، وأبرزها عندما بدأ في تدمير القدرة التنافسية الأوروبية من خلال سياسة العقوبات وعندما انضم إلى سباق توريد الأسلحة مع الأمريكيين في محاولة لمساعدة كييف.

زيجارتو الاتحاد الأوروبي أوكرانيا المجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

للمرة الأولى.. الداخلية تستحدث رخصة قيادة مزودة بشريحة

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

مطلوبة وزوجها في مصر.. تركيا تلقي القبض على ناشطة موالية لـ الإخوان

مفاجأة من الحكومة الأسبوع المقبل| انخفاض أسعار السلع وهدية من المركزي والتجار

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أحمد حسن يعلن عن فسخ التعاقد مع لاعب في الزمالك

بقيمة 47.5 مليار جنيه.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة|استثمر فلوسك بأعلى ربح

موضوعات متعلقة

جنرال أوكراني كبير يعلن تقدم قواته على الجبهة الجنوبية

مطلوبة وزوجها في مصر.. تركيا تلقي القبض على ناشطة موالية لـ الإخوان

فضيحة.. تورط مسئول رفيع المستوي بالبنتاجون في تنظيم “قتال كلاب”

بيان عاجل من الدوما الروسي بشأن انضمام أرمينيا إلى المحكمة الجنائية الدولية

ترامب يستعد للإدلاء بشهادته في محاكمته بتهمة الاحتيال

وفاة امرأة.. فيروس غرب النيل يثير الذعر في أمريكا

زيادة هائلة.. جنوب أفريقيا تعلن رفع أسعار الوقود

عودة فيروس كورونا.. الكونجرس الأمريكي يمدد بعض برامج التأهب للوباء

ترشيحاتنا

أبو الغيط: 222 قاذفة مصرية قصفت جبهة العدو الساعة 2 ظهر 6 أكتوبر

دولتان في بريكس تعلنان عن أول عملية تجارية باستخدام العملات الوطنية

3000 جنيه بالطن.. مفاجأة بشأن انخفاض أسعار البصل وهذا ثمن الكيلو

أول ساعتين في حرب أكتوبر.. أبو الغيط يكشف أسرارا جديدة ليوم النصر

الوفد: ‏عبد السند يمامة حصل على تأييد 26 نائبا لخوض انتخابات الرئاسة

مركز لوجيستي إقليمي ودولي .. الحكومة: نتخذ تدابير لتيسير الإفراج الجمركي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آلان فورنييه.. الكاتب الذي كتب روايته الوحيدة مولن الطويل وتوفي فما قصته؟

إلغاء المباراة| قصة تمثال تسبب في مشكلة بين اتحاد جدة وسيباهان الإيراني

الوقاية من فقر الدم.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العجوة؟

علامة مبكرة في الأذن تكشف عن الإصابة ببعض أنواع السرطان.. احذرها

فيديو

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

آخر أخبار انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي وموقف الزمالك / فيدو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ