مفاجأة.. الغرب يفكر في وقف تزويد أوكرانيا بالمال والأسلحة

قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، إن فكرة التوقف عن تزويد أوكرانيا بالمال والأسلحة تكتسب زخما قويا في الغرب.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن “فكرة أننا لا نستطيع الاستمرار في دعم أوكرانيا تكتسب زخما”.

ولفتت إلي أنه “حدث تبادل متساو بين الدول الأوروبية وأوكرانيا، حيث كانت لديهم رغبة في مواجهة روسيا عسكريا، ولكن دون المخاطرة بجنودهم”.

وأضافت أنه “لهذا السبب، أخرجت قيادة الدول الغربية دفاتر شيكاتها ومولت مشاركة أوكرانيا في الصراع العسكري”.

وأكدت أنها “كانت صفقة غير معلنة مع كييف، ولكن يبدو الآن أنها معرضة لخطر الانهيار مع تزايد صعوبة الأوقات”.

وذكرت “الجارديان” أنه "كان بوسعنا أن نتحمل شتاء واحداً مع ارتفاع تكاليف الغاز إذا كان هذا هو الثمن الذي يتعين علينا أن ندفعه من أجل السلام في أوروبا… ولكننا الآن نواجه شتاءً مشابه له”.