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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مئات التشكيلات العسكرية.. الجيش الروسي يستعد لشن هجوم كبير في أوكرانيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن روسيا أعدت مئات التشكيلات في شرق أوكرانيا استعدادا لهجوم كبير.

وأضاف ماكجريجور: "الأخبار السيئة بالنسبة لنا هي أن روسيا أعدت في هذه المرحلة بالفعل مئات التشكيلات الجديدة في شرق أوكرانيا. وهذا يعني أن الاستعدادات جارية لهجوم كبير".

وأوضح أن “الجيش الروسي كان في موقف دفاعي لعدة أشهر وهو الآن جاهز لشن هجوم على الغرب”.

وقال ماكجريجور: “لا شيء يمكن أن يوقفهم، فلماذا لا يهاجمون.. سيقول مسؤولو الإدارة الأمريكية إنهم لا يستطيعون فعل ذلك. هذا أمر مثير للسخرية. الأوكرانيون يموتون مثل الذباب”.

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واضاف: “في كل مرة يرفعون رؤوسهم، يموتون. الروس جاهزون بالتأكيد للهجوم".

أوكرانيا روسيا الجيش الروسى

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