بلينكن يبحث مع وزير خارجية السويد دعم أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن دعمه المستمر لأوكرانيا في الحرب الروسية الأوكرانية التي تعاني منها اوكرانيا.

وقال بلينكن في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "اكس"، : تحدثت مع وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم اليوم حول شراكتنا الحيوية ودعمنا الثابت لأوكرانيا.

واضاف وزير الخارجية الأمريكي: نحن نتطلع إلى الترحيب بالسويد في الناتو ومواصلة تعاوننا الوثيق في القضايا العالمية.

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن، تحدث هاتفيا مع مجموعة من كبار حلفاء الولايات المتحدة حيث لا يزال مستقبل التمويل الأمريكي لأوكرانيا غير مؤكد.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال البيت الأبيض في بيان: “أجرى الرئيس بايدن اتصالا هاتفيا هذا الصباح مع الحلفاء والشركاء لتنسيق دعمنا المستمر لأوكرانيا”.