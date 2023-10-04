شوبير يحسم الجدل بشأن مفاوضات الزمالك مع محمد شريف

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس مفاوضات الزمالك مع محمد شريف مهاجم الأهلي، المنتقل حديثا إلى الخليج السعودي، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكتب “شوبير” عبر حسابه بموقع فيسبوك: انفراد ملعب أون تايم - محمد شريف عن مفاوضات نادي الزمالك معه "تاريخي مع النادي الأهلي وحبي وارتباطي بجمهور النادي الأهلي وصعب عليا ارتداء تيشرت آخر".

من ناحية أخرى يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق إنبى في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023.



وتقام مباراة الأهلى وإنبي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب القاهرة الدولي.