عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هشام نصر: تجديد عقد مايو لاعب السلة للحفاظ على استقرار الزمالك

صدى البلد

أكد هشام نصر المرشح على نائب رئيس نادي الزمالك، أن التجديد مع أوجي مايو لاعب السلة، جاء من أجل منح الاستقرار داخل الفريق.

وتابع نصر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "من الجيد التجديد للاعب المحترف، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها النادي في الوقت الحالي والتأكيد على قدرة النادي في الحفاظ على كل لاعبيه".

وأضاف هشام نصر: "جميع المرشحين يعملوا على مساعدة النادي، وعلى المستوى الشخصي أساعد بما أقدر عليه وسوف استمر في هذا الأمر حتى لو لم اتواجد في المجلس".

واختتم: "نادي الزمالك يحتاج إلى كل أبنائه من أجل مساعدته في أزماته، والروح بين المرشحين تفيد النادي، والعلاقة بيني وبين هاني العتال ممتازة لأن هناك صداقة بيننا بعيد عن المنافسة في الانتخابات".

هشام نصر الزمالك أوجي مايو نصر أمير هشام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يعلن انتهاء أزمة كهربا .. والزمالك يقبل العرض |تفاصيل

مطلوبة وزوجها في مصر.. تركيا تلقي القبض على ناشطة موالية لـ الإخوان

أنا أقدم منه.. نجم الزمالك يكشف حقيقة إهانته لـ إمام عاشور

3000 جنيه بالطن.. مفاجأة بشأن انخفاض أسعار البصل وهذا ثمن الكيلو

رد فعل الأهلي عقب تغيير موعد مباراة أنبي في نصف نهائي كأس مصر

مأساة فنانة شهيرة| وفاة 7 من أفراد أسرتها في يوم واحد .. تفاصيل

رد مفاجئ من أحمد فتوح بشأن اتفاقه مع الأهلي

للمرة الأولى.. الداخلية تستحدث رخصة قيادة مزودة بشريحة

ترشيحاتنا

10 درجات والقاهرة في بؤرة الأمطار|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

روسيا تقصف مراكز تحكم واتصالات تابعة لـ أوكرانيا في باخموت

البصل في النازل.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 4-10-2023

بملابس رياضية.. زوجة الحضري تبهر مُتابعيها عبر إنستجرام بهذه الإطلالة |شاهد

كاتب صحفي: مصر تحارب منذ 2011 باستماتة من خلال مؤسساتها الوطنية |فيديو

هشام نصر: تجديد عقد مايو لاعب السلة للحفاظ على استقرار الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور «شيطان الغبار» على المريخ.. مركبة بيرسيفيرانس تلتقط مشهدًا مذهلًا

طريقة عمل صوص المشروم للحوم والدجاج | بأسهل الخطوات

بملابس محتشمة.. هبة مجدي تخطف الأنظار|شاهد

من غير عصبية وصوت عالي.. نصائح للأمهات في بداية العام الدراسي

فيديو

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ