عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحمي من الأمراض وتصيبك بالشيخوخة.. فوائد وأضرار القهوة على البشرة

القهوة تصيبك بالشيخوخة
القهوة تصيبك بالشيخوخة المبكرة

اعتاد الكثير من الاشخاص على تناول القهوة على مدار اليوم على الرغم من الفوائد الصحية المتعددة للقهوة إلا أنها قد تتسبب أيضًا اضرار سلبية على البشرة ونضارتها ،وفقا لموقع "Livestrong"

 

اضرار القهوة على البشرة:

 

القهوة تسبب في ظهور الهالات السوداء حول منطقة العينين، بسبب التأكسد الذي يسببه الإكثار من تناول القهوة. لذلك فإن القهوة سبب رئيسي  الهالات السوداء تحت منطقة العين.


وتتسبب أيضًا في الظهور المبكر لتجاعيد وشحوب الوجه، ويحدث ذلك في حالة تناول القهوة بكميات كبيرة.

من سلبيات القهوة على نضارة البشرة أنها تجعل م البشرة جافة بسبب مادة الكافيين الموجودة فيها والتي تمنع الجسم من الاحتفاظ بالماء.

سكر القهوة يتسبب في ظهور حب الشباب
عند وضع كميات كبيرة من السكر مع القهوة، يتسبب ذلك في رفع مستويات الأنسولين في الجسم،

الذي ينتج عنه انسداد في مسامات البشرة والجلد، الذي يترتب عليه في النهاية تكوين دهون تحت الجلد،

وظهور حبوب الشباب على البشرة، لذا يُنصح باستخدام كميات معقولة من القهوة والكفايين للحفاظ على بشرة أكثر نضارة وحيوية.

تحتوي القهوة على حمض التانين الذي يستخدم في الصباغة، ويعمل على انسداد خلايا الجلد


قد تؤدي القهوة إلى جفاف البشرة، وخاصة البشرة الجافة، لذا يجب محاولة التخفيف من تناولها  قدر المستطاع في حال كانت تسبب الجفاف الشديد للبشرة.

 

txt

احذر تناول القهوة بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة .. أطباء يحذرون

 

فوائد القهوة للصحة:

تساعد على فقدان الوزن كما تحتوي القهوة على المغنيسيوم والبوتاسيوم مما يساعد جسم الإنسان على استخدام الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، وتقليل الرغبة في تناول الأطعمة السكرية والوجبات الخفيفة،

قد يقى من التعرض للكثير من أنواع العدوى الفيروسية والبكتيرية التي تهاجم الجسم.

قد يساعد الكافيين الخلايا الدهنية على تكسير دهون الجسم واستخدامها كمصدر للطاقة مما يخلص الجسم من بعض الدهون الغير مرغوب بها.


يقلل الكافيين من حساسية الأنسولين ويضعف من تحمل الجلوكوز، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني


يساعد على تحسن الحالة المزاجية، وأثبتت أحد الدراسات أن تناول القهوة بشكل يومي يقلل من فرص التعرض للاكتئاب.


 

البشرة نضارة البشرة القهوة شرب القهوة اضرار القهوة فوائد القهوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

المدير الفني السابق لأكاديمية برشلونة يطالب بمعاقبة مدرب الأهلي بسبب النجم الوافد

بعد تحذيرات لمدة عامين.. تفاصيل القبض على زوجة الإخواني هشام عبدالله بتركيا |فيديو

10 درجات والقاهرة في بؤرة الأمطار|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

موعد تطبيق قرارات الحكومة بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين

الأسبوع المقبل| الحكومة تعلن عن بشرى سارة لـ المواطنين

إثارة في الأهلي| ورطة تمديد عقود الشناوي وعبدالمنعم.. وعقوبات بانتظار الأحمر فى دوري السوبر

بشرى لعشاق الأهلي.. محامي كهربا يكشف مفاجآت عن انتهاء غرامة اللاعب لصالح الزمالك

موضوعات متعلقة

علامات تدل علي الحب بين الأزواج وقت الزعل.. تعرف عليها

بالمقادير .. طريقة عمل ترافل الجزر

ماذا يحدث للطفل عند تناول الأطعمة الحارة؟

أطعمة ومشروبات تضر بصحة طلاب المدارس وتؤثر على ذاكرتهم| تعرف عليها

أمريكي يفقد الرؤية والكلام بعد تناول وجبة شهيرة| ماذا حدث؟

سيخضع لعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ هاني الناظر

سر نحافة بسمة وهبة.. أشهر أمراض المعدة| تعرف عليها

الأطباء نصحوا بسمة وهبة بإجرائها.. معلومات صادمة عن عملية زراعة المعدة

ترشيحاتنا

أصله عربي.. من هو منجي باوندي الفائز بجائزة نوبل في الكيمياء 2023

أوباما يعود للتشكيل الأساسي للزمالك أمام البنك الأهلي

منتخب مصر للصم يخسر من اليابان 4-1 بنصف نهائي كأس العالم

600 جنيه شهريا.. لجنة برلمانية توافق على قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة

أموال بالملايين.. قرار عاجل في معارضات محمود عبدالشافي وشقيقه عن جرائم النصب العقاري

قرار عاجل بشأن محاكمة 43 متهما في قضية خلية العجوزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب السمنة.. تأثير خطير على النساء في فترة انقطاع الطمث

بفستان أنيق .. الممثلة التركية توبا تخطف الأنظار من باريس

ماري كوري.. امرأة حصلت على جائزة نوبل مرتين وماتت بسبب أبحاثها

نوبل تحتفي بالعالم المصري أحمد زويل يوم إعلان جائزة الكيمياء 2023..ماذا كتبت؟

فيديو

محمود حميدة: أرفض لفظ القوى الناعمة والسينما تخترق الآخر دون مقاومة

العالم الهولندي حذر منهما قبل حدوثهما.. زلزالان بقوة 5.6 يضربان هذه الدولة

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ