تحمي من الأمراض وتصيبك بالشيخوخة.. فوائد وأضرار القهوة على البشرة

اعتاد الكثير من الاشخاص على تناول القهوة على مدار اليوم على الرغم من الفوائد الصحية المتعددة للقهوة إلا أنها قد تتسبب أيضًا اضرار سلبية على البشرة ونضارتها ،وفقا لموقع "Livestrong"

اضرار القهوة على البشرة:

القهوة تسبب في ظهور الهالات السوداء حول منطقة العينين، بسبب التأكسد الذي يسببه الإكثار من تناول القهوة. لذلك فإن القهوة سبب رئيسي الهالات السوداء تحت منطقة العين.



وتتسبب أيضًا في الظهور المبكر لتجاعيد وشحوب الوجه، ويحدث ذلك في حالة تناول القهوة بكميات كبيرة.

من سلبيات القهوة على نضارة البشرة أنها تجعل م البشرة جافة بسبب مادة الكافيين الموجودة فيها والتي تمنع الجسم من الاحتفاظ بالماء.

سكر القهوة يتسبب في ظهور حب الشباب

عند وضع كميات كبيرة من السكر مع القهوة، يتسبب ذلك في رفع مستويات الأنسولين في الجسم،

الذي ينتج عنه انسداد في مسامات البشرة والجلد، الذي يترتب عليه في النهاية تكوين دهون تحت الجلد،

وظهور حبوب الشباب على البشرة، لذا يُنصح باستخدام كميات معقولة من القهوة والكفايين للحفاظ على بشرة أكثر نضارة وحيوية.

تحتوي القهوة على حمض التانين الذي يستخدم في الصباغة، ويعمل على انسداد خلايا الجلد



قد تؤدي القهوة إلى جفاف البشرة، وخاصة البشرة الجافة، لذا يجب محاولة التخفيف من تناولها قدر المستطاع في حال كانت تسبب الجفاف الشديد للبشرة.

فوائد القهوة للصحة:

تساعد على فقدان الوزن كما تحتوي القهوة على المغنيسيوم والبوتاسيوم مما يساعد جسم الإنسان على استخدام الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، وتقليل الرغبة في تناول الأطعمة السكرية والوجبات الخفيفة،

قد يقى من التعرض للكثير من أنواع العدوى الفيروسية والبكتيرية التي تهاجم الجسم.

قد يساعد الكافيين الخلايا الدهنية على تكسير دهون الجسم واستخدامها كمصدر للطاقة مما يخلص الجسم من بعض الدهون الغير مرغوب بها.



يقلل الكافيين من حساسية الأنسولين ويضعف من تحمل الجلوكوز، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني



يساعد على تحسن الحالة المزاجية، وأثبتت أحد الدراسات أن تناول القهوة بشكل يومي يقلل من فرص التعرض للاكتئاب.



