سبب انتشار علامة التوثيق على فيسبوك.. و3 طرق للحصول عليها|فيديو

تحدث المهندس أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، عن سبب انتشار علامة التوثيق في فيسبوك وانستجرام في الفترة الأخيرة، قائلًا إن شركة ميتا تحاول تعويض الخسائر التي تكبدتها مؤخرًا من خلال تحصيل الأموال مقابل إعطاء علامة التوثيق؛ وكانت قد سبقتها بالفعل شركة توتير في تطبيق هذا الأمر.



مخاطر انتشار علامة التوثيق الزرقاء



وأضاف “السخاوي” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم الإعلامية داليا أيمن، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن الحصول على علامة التوثيق في فيسبوك أصبح أمرًا سهلًا، وتكمن خطورته في أنه يُسهل عملية انتحال الشخصيات، مثلما حدث مؤخرًا مع الفنانة عبلة كامل، معقبًا: “ممكن التوثيق يُستخدم بطريقة تضر ناس تانية.. وبيخلي النصب ينتشر”.



فيما أوضح خبير أمن المعلومات كيفية الحصول على علامة التوثيق لحساب فيسبوك، قائلًا إنه يوجد ثلاث طرق الأولى الرسمية، حيث يتم كتابة توثيق حساب على جوجل ومن ثم الوصول واختيار ما إذا كنت تريد توثيق البروفايل الشخصي أو صفحة.



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