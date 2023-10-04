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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أدركت الإمام في الركوع ولم أقرأ معه الفاتحة فهل تحتسب ركعة ؟

صدى البلد

أجاب الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن سؤال مضمونة:" أدركت الإمام في الركوع ولم أقرأ معه الفاتحة فهل تحتسب ركعة؟".

ليرد قائلا:" انه ﺇﺫا ﻛﺒﺮ اﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﺗﻜﺒﻴﺮﺓ اﻹﺣﺮاﻡ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺛﻢ ﺭﻛﻊ ﻭﺃﺩﺭﻙ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ اﻟﺮﻛﻮﻉ ﺃﺟﺰﺃﺗﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﻛﻌﺔ، ﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮﺓ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ اﻧﺘﻬﻰ ﺇﻟﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻫﻮ ﺭاﻛﻊ ﻓﺮﻛﻊ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ اﻟﺼﻒ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: «ﺯاﺩﻙ اﻟﻠﻪ ﺣﺮﺻﺎ ﻭﻻ ﺗﻌﺪ
الأدلة على ذلك. 

حكم من أدرك الإمام بعد القيام من الركوع

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الركوع ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه.

وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ذهبت إلى المسجد متأخرًا في صلاة العشاء فصليت ما فاتني ثم دخلت في الصلاة مع الإمام وكان قد ركع فما الحكم؟»: أنه إذا دخلت في الصلاة بعد رفع الإمام منه فيجب عليك أن تأتي بركعة كاملة ولا يحتسب ما أدركته مع الإمام - بدون الركوع - ركعة تامة، ولا يجوز لك أن تأتي بما فاتك ثم تدخل مع الإمام فى الصلاة وإنما الترتيب أن تدخل مع الإمام ثم تأتى بما فاتك فيكون ما صليته مع الإمام هو أول صلاتك.

هل رفع اليدين بعد الركوع واجب ؟ 

ومن جانبه قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على المأموم أن يتبع إمامه في كل أفعال الصلاة ما لم يخل بشيء منها.

وأضاف «عثمان»، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، أنه إذا ترك الإمام سنة من سنن الصلاة، كدعاء الاستفتاح والتعوذ ورفع اليدين عند الركوع والرفع منه ونحو ذلك، عامدًا كان أو ناسيًا فلا شيء عليه، ولا على من خلفه -المأموم. 

هل رفع اليدين بعد الركوع واجب أدركت الإمام في الركوع ولم أقرأ معه الفاتحة فهل تحتسب ركعة

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