بعد انسدادها باستمرار.. استخراج حشرة من أذن سيدة

حرصت فتاة تدعى «munimarin»، على مشاركة مقطع فيديو عبر تيك توك، وثقته خلال خروج حشرة من أذن والدتها، التي كانت تعاني من انسداد فى الأذن دون أن تعرف السبب.

ووفقا لما نشره موقع ديلي ميل، أن الرعب آثار الفتاة وذلك بعد استخدام بعض «بيروكسيد الهيدروجين» لفتح أذن والدتها، ووثقت لحظة خروج الحشرة الشبيهة بالعنكبوت من اذن والدتها.

وحرصت الممرضة على وضع بعض من المحلول فى اذن آلام.

وأثناء ظهورها، يمكن سماعها وهي تقول «لقد خرجت، لقد أخبرتك»، بينما تسأل والدتها «ماذا خرج؟، فأجابت: «إنه عنكبوت» لنسمع بعد ذلك فى الفيديو ضحك الثنائي في انسجام تام مع بعضهما البعض، حيث تم التقاط اللحظة التي يصعب تصديقها بالكاميرا.

وحقق المقطع مشاهدة أكثر من 53 مليون مرة، المستخدمين في حالة من الصدمة، عبر تيك توك.

وعلق أحد المستخدمين قائلاً: «اعتقدت أن هذا كان فيديو لشمع الأذن.. لم أكن مستعدا لذلك». وأضاف آخر: «أنام وأذناي مغلقتان».

واستغرب آخرون وابدو الإعجاب (بكيفية تمكن الأم وابنتها من البقاء هادئين لآخر الفيديو، وأنهالت علبهم التعليقات حيث سأل أحدهم: «لماذا لا تصرخون وتتعرضون لنوبة هلع؟»، وسأل آخر: «لماذا أنتم هادئون جدًا بشأن ذلك؟».