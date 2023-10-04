جامعة عين شمس تعقد الاجتماع الـ 49 للحاصلين على الجوائز التشجيعية

أعلن مكتب جوائز جامعة عين شمس، عن إقامة الاجتماع التاسع والأربعين الذي تم فيه استقبال المتميزين من شباب العلماء بالجامعة والحاصلين على جوائز الجامعة التشجيعية للعام 2022.

وأقيمت فعاليات الاجتماع في مقر مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بتاريخ 3 أكتوبر 2023، بإشراف كل من الدكتور إسلام حجازي المدير التنفيذي، والدكتورة رشا إسماعيل مدير البوابة الإلكترونية، والدكتور علاء عبد الحليم فرج المشرف العام على مكتب الجوائز بالجامعة.

واستضاف مكتب الجوائز الدكتورة فاطمة جلال عبد الله شهاب الدين أستاذ مساعد القانون المدني، كلية الحقوق، جامعة عين شمس والحاصلة على جائزة الجامعة التشجيعية في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية للعام 2022،

وكذلك استضاف مكتب الجوائز الدكتور محمد رمضان محمد المدرس بقسم الكيمياء بكلية العلوم بالجامعة والحاصل علي جائزة جامعة عين شمس التشجيعية لعام 2022-في العلوم التكنولوجية المتقدمة في العلوم الأساسية.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتورة فاطمة لها العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في مجال التخصص ولها العديد من الكتب المؤلفة باللغة الإنجليزية وتشغل منصب مديرة لجنة النشر العلمي بالكلية، عضوية لجنة الدراسات التشريعية، عضوية لجنة الأخلاقيات بالكلية ، كما حصلت سيادتها على منحة من الولايات المتحدة الأمريكية لتبادل الخبرات بين المحاضرين والأساتذة في كليات الحقوق في بوسطن وهارفارد حول منهجيات البحث القانوني وطرق التعلم التجريبي مثل المحاكم الصورية والعيادات القانونية، كما قامت بالتدريب لفريق عين شمس (الفريق الفائز) للمشاركة في مسابقة المحكمة الصورية التابعة لرابطة المحامين الأمريكية ABA: صياغة المذاكرات القانونية ولسيادتها العديد من الأنشطة التدريبية في مجال التخصص.

بينما تميز الدكتور محمد رمضان من خلال نشر ما يقرب من 25 بحث علمي في مجلات عالمية مرموقة متخصصة مصنفة Q1 في مجال تكنولوجيا مواد البناء وتكنولوجيا النانو، كما شارك في 8 مشاريع بحثية دولية ومحلية ممولة من هيئات مصرية مختلفة بالإضافة الي تمويل جامعة عين شمس لسيادته في إحدى المشاريع في العام 2022 ،

كما ساهم الدكتور محمد في الاشراف على العديد من الرسائل العلمية من الماجستير والدكتورة. في ظل رؤية الدولة حول التنمية المستدامة والتحضر للأخضر ومقاومة التغييرات المناخية، حيث تدور هذه الأبحاث والمشاريع لسيادته حول فكرة إيجاد حل لمشاكل صناعة الاسمنت وابتكار مواد بناء جديدة بديلة صديقة للبيئة من خلال إعادة التدوير الامن لبعض المخلفات الصناعية الخطرة او استخدام مواد نانوية رخيصة التكلفة.

وأرجع سيادته أن هذا نشاطه العلمي يعزي الي العمل في مجموعات بحثية متنوعة من كلية الهندسة والمركز القومي للبحوث وهيئة الطاقة الذرية وتخصصات مختلفة من كلية العلوم مثل قسم الكيمياء و الفيزياء و الجيولوجيا وغيرها .

تأكيدًا على الدور الريادي الذي تلعبه جامعة عين شمس في دعم وتشجيع شباب الباحثين، أكد كل من سيادتهماعلى الأهمية الكبيرة للجامعة في تمكين الشباب الباحث من إتمام أبحاثه العلمية، وتشجيعه على نشرها على المستوى الدولي، فضلًا عن دعمهم للمشاريع التطبيقية والمبادرات الأخرى التي تُقدمها الجامعة في خدمة الباحثين. وقد عبروا عن شكرهم الكبير لإدارة الجامعة على تقديمها الدعم الكامل والتسهيلات في كل المجالات العلمية والإدارية.

وفي إطار تلك الرؤية الداعمة، قدم كل منهما رسالة إلى شباب الباحثين، حيث حثوهم على العمل المتميز في ميدان البحث العلمي، وشددوا على أهمية الصبر والمثابرة في سعيهم نحو النجاح. كما دعوهم إلى السعي لنشر أبحاثهم بشكل متميز في المجلات الدولية، والمشاركة الفعّالة في السيمينارات العلمية، والتواصل الفعّال مع الأساتذة المتخصصين للاستفادة من خبراتهم القيمة.



ومن الجدير بالذكر أن جامعة عين شمس تولي التزامًا دائمًا وفعّالًا بدعم البحث العلمي والباحثين، حيث تُولي إدارتها اهتمامًا خاصًا بشبابها وأساتذتها. كما تسعى تسعى الجامعة بجدية لتعزيز روح التفوق الأكاديمي والابتكار والبحث العلمي عبر مختلف التخصصات، و تحقيق أعلى مستويات الريادة والتنافسية في ميادين التعليم والبحث العلمي، مع التركيز البارز على الجوانب التطبيقية للبحث العلمي بهدف تعزيز المساهمة الفعّالة في تطوير المجتمع. يعكس هذا التفاني الجاد التزام الجامعة بتحقيق أقصى مستويات الجودة والتميز في كل جوانب نشاطها الأكاديمي والمجتمعي.