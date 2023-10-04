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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 1117 مخالفة مرورية فى حملة بالقليوبية

حملة مرورية
حملة مرورية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كل المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 1117 مخالفة مرورية متنوعة،فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.


وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.


وأسفرت الحملة عن ضبط 1117 مخالفة مرورية، من بينها 545 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و480 مخالفات متنوعة، وضبط 6 سائقين بدون رخصة قيادة، و5 أخرين يقودون بدون رخصة تسيير.


وتمكنت الحملة من سحب دراجتين ناريتين بدون رخص قيادة، وحجز دراجة غير مرخصة، وتحرير 4 مخالفات ملصقات، و74 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 3700 جنيه.


كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 18 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 20 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2150 جنيها مصالحات.

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