أحمد حسن يكشف سر غياب مدافع الأهلي أمام إنبي

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، سبب غياب رامي ربيعة عن لقاء انبي، عبر فيسبوك.

وكتب: "بسبب خراج في القدم.. رامي ربيعة يغيب عن التدريب الجماعي اليوم للنادي الأهلي ويخرج من حسابات المدير الفني لمباراة انبي في كأس مصر".

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ، نظيره انبي في نصف نهائي كأس مصر، في المباراة المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتأهل النادي الأهلي لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي سان جورج بنتيجة 7-0 في مجموع المباريات، حيث إنتهت مباراة الذهاب بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، قبل أن يكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 4-0.