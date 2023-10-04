هل ينقطع الإنترنت تماما عن العالم؟.. خبير أمن معلومات يكشف مفاجأة

علق المهندس أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، على مايتم تداوله فيما يخص انقطاع الإنترنت بشكل تام عن العالم، قائلًا إن كل ما يتم نشره وتداوله بهذا الشأن غير صحيح تمامًا، معقبًا: “الكلام ده كله إشاعات”.



وأضاف “السخاوي” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم الإعلامية داليا أيمن، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن الإنترنت في الأساس يكون منقول بواسطة الأقمار الصناعية والكابلات البحرية، متابعًا أن وكالة ناسا طلعت وقالت إن الأخبار دي غير صحيحة.



فيما تحدث المهندس أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، عن سبب انتشار علامة التوثيق في فيسبوك وانستجرام في الفترة الأخيرة، قائلًا إن شركة ميتا تحاول تعويض الخسائر التي تكبدتها مؤخرًا من خلال تحصيل الأموال مقابل إعطاء علامة التوثيق؛ وكانت قد سبقتها بالفعل شركة توتير في تطبيق هذا الأمر.



مخاطر انتشار علامة التوثيق الزرقاء

وأضاف أن الحصول على علامة التوثيق في فيسبوك أصبح أمرًا سهلًا، وتكمن خطورته في أنه يُسهل عملية انتحال الشخصيات، مثلما حدث مؤخرًا مع الفنانة عبلة كامل، معقبًا: “ممكن التوثيق يُستخدم بطريقة تضر ناس تانية.. وبيخلي النصب ينتشر”.