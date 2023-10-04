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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمير الكويت يتلقى دعوة من نظيره القطري للمشاركة في قمة حوار التعاون الآسيوي

أمير الكويت وأمير
أمير الكويت وأمير قطر

تلقى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، دعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للمشاركة في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي بعنوان «الدبلوماسية الرياضية».

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، من المقرر عقد  القمة خلال الفترة ما بين 18و19 أكتوبر الجاري بالعاصمة الدوحة.

وتسلم ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان، صباح اليوم الدعوة الموجهة إلى أمير البلاد.


وقام بتسليم الرسالة لولي العهد سفير دولة قطر لدى الكويت علي بن عبدالله آل محمود.

وحضر المقابلة رئيس ديوان ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، ومدير مكتب ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب، والوكيل في الديوان الأميري الشيخ خالد العبدالله الصباح ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب ولي العهد مازن عيسى العيسى.

الشيخ تميم بن حمد آل ثان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الشيخ مشعل الأحمد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد تميم بن حمد آل ثان قصر بيان

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