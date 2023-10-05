مسابقات "العوضي" عرض مستمر .. الفنان يعلن عن جائزة جديدة

أعلن الفنان أحمد العوضي عبر حسابه الشخصي علي الفيسبوك لجمهوره ومتابعيه بتقديم مسابقة جديدة عقب المسابقة التى أطلقها مؤخرًا وكانت بجوائز مالية تقدر بـ100 ألف جنيه.





وتعاقد الفنان أحمد العوضي على بطولة فيلم «الإسكندراني» للمخرج خالد يوسف، بعد نجاحه في رمضان الماضي 2023 فى تقديمه شخصية جابر الكوماندا في «ضرب نار».







وجاء تعاقد أحمد العوضي ليكون البطولة الأولى له في السينما المصرية مع عودة المخرج خالد يوسف للسينما بعد آخرأعماله فيلم «كارما»، حيث قدم في رمضان الماضي مسلسل «سره الباتع».







وبدأ أحمد العوضي تحضيرات فيلم «الإسكندراني» خلال الفترة الماضية، تمهيدا للتصوير، ويشارك في بطولته زينةوبيومي فؤاد وحسين فهمي، وصلاح عبدالله، ومحمود حافظ، ومحمود الليثي، وانتصار، وخالد سرحان، ومحمد رضوانوآخرين.





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