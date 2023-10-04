مجدي عبد الغني يكشف التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام إنبي

شارك مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في لقاء إنبي بكأس مصر.

وكتب: “التشكيل المتوقع للفريق الأول للنادي الأهلي في مواجهة إنبي المقرر لها اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس مصر، حراسة المرمى: محمد الشناوي.الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، علي معلول.الوسط: أليو ديانج، إمام عاشور، مروان عطية.الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا، بيرسي تاو”.

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ، نظيره انبي في نصف نهائي كأس مصر، في المباراة المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتأهل النادي الأهلي لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي سان جورج بنتيجة 7-0 في مجموع المباريات، حيث إنتهت مباراة الذهاب بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، قبل أن يكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 4-0.