شاهد.. آلاف الشراقوة يشيعون جثمان شهيد حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية

شارك الآلاف من أهالي قرية المهدية والإحسانية دائرة مركز ههيا، في تشييع جثمان الشهيد المقدم محمد رفعت لبده شهيد الشرطة في حادث اندلاع حريق بمبني مديرية أمن الإسماعيلية حيث تم أداء صلاة الجنازة علي الجثمان عقب صلاة الظهر بالمسجد الكبير بالاحسانية دائرة مركز ههيا بمحافظة الشرقية، بحضور عدد كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة وسط حالة من الحزن الشديد التي سيطرت على الجميع.

فيما تم تشييع الجثمان ودفنه بمقابر الأسرة ، بحضور عدد كبير من أصدقاء الشهيد وزملائه، حيث أكد المشيعون أن الفقيد كان يتمتع بالسيرة الطيبة والسمعة الحسنة والأخلاق الحميدة ، ومن المقرر أن يتم تلقي واجب العزاء بدار المناسبات عقب صلاة العصر.

IMG-20231004-WA0029

IMG-20231004-WA0024

IMG-20231004-WA0023

IMG-20231004-WA0022

IMG-20231004-WA0021

IMG-20231004-WA0012