سكرتير عام مساعد بني سويف يبحث طلبات تخصيص أراضٍ لإنشاء مشروعات خدمية

عقد السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف اللواء سامي علام، اجتماعاً باللجنة العليا لتثمين أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور أحمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة، وباقى أعضاء اللجنة، والتي كان قد شكلها المحافظ، من الجهات المعنية لتختص بتقدير أثمان وفئات إيجار الأراضي أملاك الدولة.



ناقش السكرتير العام المساعد مع أعضاء اللجنة عدداً من الطلبات الخاصة بالنظر في تخصص بعض الأراضي لإقامة مشروعات خدمية وإدارية بدائرة المحافظة، حيث تم التأكيد على دراسة الطلبات المقدمة من كافة النواحي واستيفائها للاشتراطات والمعايير المحددة من اللجنة