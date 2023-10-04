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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير عام مساعد بني سويف يبحث طلبات تخصيص أراضٍ لإنشاء مشروعات خدمية

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

عقد السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف اللواء سامي علام، اجتماعاً باللجنة العليا لتثمين أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور أحمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة، وباقى أعضاء اللجنة، والتي كان قد شكلها المحافظ، من الجهات المعنية لتختص بتقدير أثمان وفئات إيجار الأراضي أملاك الدولة.

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ناقش السكرتير العام المساعد مع أعضاء اللجنة عدداً من الطلبات الخاصة بالنظر في تخصص بعض الأراضي لإقامة مشروعات خدمية وإدارية بدائرة المحافظة، حيث تم التأكيد على دراسة الطلبات المقدمة من كافة النواحي  واستيفائها  للاشتراطات والمعايير  المحددة من اللجنة

مشروعات خدمية مدير عام الإدارة العامة لإقامة مشروعات لإدارة العامة جتماعا تخصص الجهات المعنية الإدارة العامة إقامة مشروعات

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