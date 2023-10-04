نشرة المرأة والصحة.. سعر فستان هيفاء وهبي الروز اللامع يثير الجدل.. نوع شاي يحميك من مرض خطير

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي .

خطفت النجمة هيفاء وهبي بإطلالتها على خشبة المسرح، حيث شاركت متابعها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، صورا جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة ساحرة وجذابة

تقبل المرأة للزواج الثاني ، تكاد تكون غير مقبولة بالمرة عند الغالية العظمي من السيدات ، لأن المرأة عندما تحب تتعلق بمن تحب تعلقا كبيرا ، ولا تقبل علي الإطلاق أن يشاركها أحد في زوجها ، لكن هناك بعض الحالات التي قد تقبل لظروف قهرية أن تكون زوجة ثانية أو أن يتزوج عليها زوجها

يعتبر الشاي الاسود من المشروبات التي لا غني عنها، وقد توصلت دراسة حديثة اجراها باحثون من جامعة أديلايد في استراليا، إلى أن تناول كوب من الشاي يوميا يقلل خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري بنسبة 28%.