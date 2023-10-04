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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. سعر فستان هيفاء وهبي الروز اللامع يثير الجدل.. نوع شاي يحميك من مرض خطير

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي .

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بملابس كاجول.. صبا مبارك تستعرض جمالها رفقة أصدقائها| شاهد

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فستان غير معتاد.. ياسمين صبري تثير الجدل | شاهد

رقم صادم.. سعر فستان هيفاء وهبي الروز اللامع يثير الجدل

خطفت النجمة هيفاء وهبي بإطلالتها على خشبة المسرح، حيث شاركت متابعها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، صورا جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة ساحرة وجذابة

4 أبراج تقبل الزواج الثاني .. هل أنت منهن؟

تقبل المرأة للزواج الثاني ، تكاد تكون غير مقبولة بالمرة عند الغالية العظمي من السيدات ، لأن المرأة عندما تحب تتعلق بمن تحب تعلقا كبيرا ، ولا تقبل علي الإطلاق أن يشاركها أحد في زوجها ، لكن هناك بعض الحالات التي قد تقبل لظروف قهرية  أن تكون زوجة ثانية أو أن يتزوج عليها زوجها

لا غنى عنه.. نوع شاي يحميك من مرض خطير

يعتبر الشاي الاسود من المشروبات التي لا غني عنها، وقد توصلت دراسة حديثة اجراها باحثون من جامعة أديلايد في استراليا، إلى أن تناول كوب من الشاي يوميا يقلل خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري بنسبة 28%.

 

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