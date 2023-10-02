فستان غير معتاد.. ياسمين صبري تثير الجدل | شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبري، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وتألقت ياسمين صبري، مرتديه فستان طويل باللون الأبيض والأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت، ياسمين صبري في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

وإليكم صور ياسمين صبري