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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حازم عمر يجري الكشف الطبي الخاص بإنتخابات الرئاسة في معهد ناصر.. صور

المهندس حازم عمر،
المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي المحتمل

أجرى المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي المحتمل، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، الكشف الطبي بمستشفى معهد ناصر، استعدادًا لتقديمه أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

وخضع المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، للكشف الطبي البدني والذهنى، بناء على القواعد التى نصت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات، للترشح لمنصب رئيس الجمهورية بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

ومن المقرر، أن تعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريراً طبياً بنتيجة الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الترشح، يتضمن بياناً ما إذا كان طالب الترشح مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه. 

وتضمن القرار أنه يجب أن يشتمل التقرير الطبي على بيانات طالب الترشح كاملة، وبصمة إبهام يده اليمني، وصورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ويسلم التقرير إلى طالب الترشح مؤمناً.

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المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري الكشف الطبي مستشفى معهد ناصر المرشح الرئاسى المحتمل

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