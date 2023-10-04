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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا .. انقطاع مياه الشرب ببعض مناطق نبروه بالدقهلية لمدة 6 ساعات

انقطاع المياة
انقطاع المياة

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية قطع مياه الشرب غدا /الخميس/ لمدة 6 ساعات من الساعة 2 مساء حتى الساعة 8 مساء ، لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد خط مياه قطر 10 بوصات الواصل بين محطة مياه نبروه (2)، وقرية كفر بهوت .


وأوضحت الشركة - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن المناطق المتأثرة هي ( مدينة نبروه بالكامل، وقرى كفر الجنينة، والحصة، ودرين، ونشا التابعين لمركز ومدينة نبروه ) مؤكدا سرعة إنهاء الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى ، حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.


وأهابت بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع المياه عنها وكذا الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز بضرورة العمل باتخاذ مايلزم ، لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع ، مشيرة إلى توافر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي .

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