"بيحل بعض الأمور".. طارق السيد يعلن بشرى بشأن استمرار فتوح في الزمالك

نشر طارق السيد نجم الزمالك السابق، تصريحات لـ نبيل عماد دونجا، لاعب خط وسط الزمالك، عن استمرار فتوح مع القلعة البيضاء.

ونشر طارق السيد، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك، “نبيل عماد دونجا: احمد فتوح مكمل في الزمالك، وهو زملكاوي جدا، ولديه بعض الأمور سيحلها لانه بيحب جمهور الزمالك”.

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تطورات ملف تجديد عقد احمد فتوح نجم الزمالك مع فريقه .

وكان شوبير أكد في تصريحات عبر أثير “اون سبورت إف إم”، أن هناك جلسة جمعت احمد يحيي وكيل اللاعب وعبدالواحد السيد مدير الكرة لمناقشة موقف فتوح من التجديد.