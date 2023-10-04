اللواء محمود طلحة: معركة رأس العش علامة بارزة للقوات المسلحة بعد حرب 1967

قال اللواء محمود طلحة المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، إنه بعد نهاية حرب 1967، كان التفكير هو أسلوب تحرير الأرض، والجميع فكر واجتهد في مستواه وفقا لتخصصه، وكان التخطيط يتم بطريقة تراكمية على ظروف الموقف العام، والموقف الاقتصادي، وأهمهم موقف تدبير السلاح.

اللواء محمود طلحة يتحدث عن التخطيط لحرب أكتوبر

وأضاف "طلحة"، خلال فقرة حوارية في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس السيسي، أن قاعدة الفكر التي بُني عليها التخطيط هو دراسة النظرية الإسرائيلية خاصة فيما يتعلق بالحدود الآمنة ودراسة هيكل الدفاعات الإسرائيلية.

وتابع المدير الأسبق لكلية القادة والأركان أن التحدي الأعظم هو كسر حاجز الخوف وإيقاف منحنى الانكسار للقوات المسلحة والشعب المصري نتيجة هزيمة 67، وهذا كان هو الجهد الأكبر والأعظم واللي بُذل فيه جهود كبيرة، موضحا أن معركة رأس العش كانت العلامة البارزة في هذه اللحظة.