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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الإيطالي يتحدث عن إمكانية بدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

صدى البلد

أعلن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، اليوم الأربعاء، عن إمكانية بدء المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا في الربيع المقبل ستصبح  أكبر، مشيرا إلى أن الشتاء سيعيق العمليات على الأرض.

وأفادت وكالة "أكي" الإيطالية بتصريحات الوزير كروزيتو خلال كلمته في "مهرجان المدن"، المقام في روما اليوم أن الشتاء سيعيق العمليات على الأرض وأنه يخشى أن يزيد من الأنشطة الجوية لروسيا، التي لم تستخدم بعد طائرات الجيلين الرابع والخامس المتوفرة لديها.

وأضاف في تصريحاته أنه لديه انطباع بأن شخصا ما قد يعتبر هذا الشتاء بمثابة نقطة حاسمة في النزاع، وبعد هجوم مضاد ما من جانب أوكرانيا وروسيا، يمكن أن يكون الربيع هو الفترة التي تكون فيها كلا الدولتين قد استنفذتا الأسلحة ويمكنهما بدء المفاوضات.

وأشار الوزير إلى أن "جميع الفنيين يميلون إلى الاعتقاد بأنه لا أحد يفكر حقا باستخدام الأسلحة النووية"، موضحا أن "هذا هو الوضع على المستوى العقلاني، وبالتأكيد لا يوجد ما يقف ضد الجنون، لكن لا أحد يخشى اليوم من تصعيد قد يؤدي إلى حرب نووية".

وذكر الوزير، أن  حول حزمة مساعدات عسكرية ثامنة لأوكرانيا أنه يتم بناءها على أساس الطلبات وإمكانية تلبيتها، موضحا أنه إذا كان من الممكن تلبية الطلبات، فستتمكن إيطاليا من إرسال وتجهييز الحزمة الثامنة وتقوم روما حالياً بإعادة تقييم الطلبات مرة أخرى.

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