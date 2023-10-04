الجزائر تدعو لعقد اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة مع تونس

عقدت لجنة المتابعة الجزائرية التونسية اجتماعا ناقشت فيه أربع ملفات، تتعلّق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، والتعاون الحدودي والأمني والتعاون في مجال الموارد البشرية والاجتماعية، وتعزيز الإطار القانوني للتعاون الجزائري-التونسي الشامل.

وأكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف أنّ اللجنة ثمنت تكثيف نسق التعاون والتنسيق بين البلدين في مواجهة التهديدات المشتركة المتمثلة في التهريب والهجرة غير النظامية ، مؤكّدة على ضرورة الإسراع في عقد اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة في أقرب وقت ممكن.

كما تمّ التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لتنمية المناطق الحدودية بناء على التجارب الناجحة السابقة، والاتفاق على إنشاء لجنة ثنائية لتأطير ودعم التعاون الموجه لتعزيز التنمية في هذه المناطق التي تحظى بعناية خاصة، باعتبارها نقاط التلاقي الأولى والمباشرة بين الشعبين الجزائري والتونسي.