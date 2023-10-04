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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بحر الصين الجنوبي.. كيف أودى تصادم سفينة أجنبية بحياة ثلاثة صيادين فلبينيين؟

صدى البلد

في وقت تتصاعد فيه التوترات في منطقة بحر الصين الجنوبي بين بكين ومانيلا، أعلنت الفلبين مقتل ٣ من صياديها في حادث تصادم مع سفينة أجنبية. حسبما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

ماذا حدث؟ 

في يوم الاثنين، اصطدمت سفينة نفط تحت علم جزر مارشال تدعى "باسيفيك آنا"، بقارب صيد فلبيني كان مرساً على بعد 85 ميلًا بحريًا شمال غرب جزيرة "سكاربورو شول"، وهي منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وقد نتج عن التصادم غرق قارب الصيد ومقتل ثلاثة من طاقمه، بما في ذلك القبطان، ونجا 11 من أفراد الطاقم.

وقال خفر السواحل الفلبيني، اليوم الأربعاء، إن ناقلة نفط مسجلة تحت علم جزر مارشال يشتبه في أنها تورطت في "تصادم عرضي" مع قارب فلبيني في بحر الصين الجنوبي مما أدى إلى مقتل ثلاثة صيادين.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني، أرماندو باليلو، إن الحادث قيد التحقيق لكن مراقبة خفر السواحل أشارت إلى أن "باسيفيك آنا"، المسجلة تحت علم جزر مارشال، هي السفينة المحتملة التي اصطدمت بقارب الصيد.

وقال الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس جونيور، إنه حزين لمقتل ثلاثة صيادين، وأكد لعائلاتهم أن حكومته ستحاسب المسؤولين عن "هذا الحادث البحري المؤسف". مضيفا، أن التحقيق يجرى لتحديد التفاصيل والظروف المحيطة بالتصادم.

ما هو سبب التوتر في المنطقة؟

تصاعد التوتر حول تلك المياه مؤخرًا بعد أن قالت الفلبين، إنها أزالت حاجزًا من عوامات كروية يبلغ طوله 300 متر نصبه خفر السواحل الصيني بالقرب من جزير "سكاربورو شول"، وهو موقع صيد رئيسي وأحد أكثر المعالم البحرية في آسيا خلافًا.

تسمى الجزيرة الاستراتيجية، التي سميت على اسم سفينة شحن بريطانية جنحت هناك في القرن الثامن عشر، بجزيرة "سكاربورو شول".

ورفضت الصين نسخة الفلبين من الأحداث المتعلقة بالحاجز، في حين تدخلت الولايات المتحدة بدعم من وراء مانيلا وتعهدت بالوفاء بالتزاماتها للدفاع عن حليفها المعاهد إذا تعرض لهجوم، وفقا لمعاهدة وقعت بين البلدين في وقت سابق هذا العام.

ما هي ردود الفعل على الحادث؟

أدانت منظمات حقوقية وبيئية الحادث وطالبت بإجراء تحقيق شامل وشفاف فيه. كما دعا نشطاء فلبينيون إلى تعزيز سيادة بلادهم على مواردها البحرية ووقف التدخلات الأجنبية في المياه المتنازع عليها. 

جزر مارشال تعتذر

وأعربت جزر مارشال عن أسفها للحادث وقالت إنها تتابع التحقيق مع خفر السواحل الفلبيني وصاحب سفينة.

رد الصين

بينما، قالت الصين إنها تأمل في أن يتم حل القضية بشكل سلمي وودي، وأكدت على أهمية حفظ السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.

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