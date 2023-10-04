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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إسعاد يونس تكشف تفاصيل لحظة سماع خبر نصر أكتوبر وردود أفعال الفنانين

الفنانة إسعاد يونس
الفنانة إسعاد يونس

حكت الفنانة إسعاد يونس تفاصيل يوم نصرأكتوبر في مبنى إذاعة الشرق الأوسط في مشهد من السعادة و البهجة وردود أفعال النجوم و الفنانين فور سماع خبر النصر في الإذاعة الساعة 2 ظهراً يوم 6 أكتوبر 1973.

 

إسعاد يونس تكشف تفاصيل حرب أكتوبر 

 

 وقالت إسعاد يونس  خلال كلمتها في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاماً على نصر أكتوبر المجيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي إنها كانت تعمل في إذاعة الشرق الوسط، و يوم نصر أكتوبر كان يوم 10 رمضان، و كان يتم إذاعة كافة البرامج بشكل طبيعي، بالإضافة إلى إذاعة مسلسل "أرجوك لا تفهمني بسرعة".


وأضافت إسعاد يونس، قائلة:" يوم 6 أكتوبر الموافق العاشر من شهر رمضان 1973 ، الساعة 2 ظهراً، في نشرة الساعة 2 ، قيل بيان عسكري رج مبنى الإذاعة و رج مصر كلها".


وتابعت إسعاد يونس، قائلة " كان زلزال سعيد و زلزال من الزغاريد و الفرحة، و امتلأت جميع استراحات الستوديو في مبنى إذاعة الشرق الأوسط، بالنجوم و الفنانين، الذين أتوا ليعكسوا فرحة الانتصار ".

اسعاد يونس مبنى إذاعة الشرق الأوسط يوم نصرأكتوبر رمضان مصر

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