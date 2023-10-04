عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خفض الحد الأدنى بالصف الأول الثانوي بالإسكندرية

الدكتور عربي أبوزيد
الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية

صرَّح الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم خفض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بالمحافظة للعام الدراسي  2023 / 2024  إلى ( 205 )  درجة ، وذلك بعد الانتهاء من أعمال المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق، وبعد أن تبين وجود بعض الأماكن الشاغرة في بعض المدارس ببعض الإدارات التعليمية (الجمرك - غرب - العجمي - العامرية - برج العرب)، على أن يكون التقديم بالمدارس التي بها أماكن شاغرة فقط بالإدارات المذكورة.

منتخب مصر للشابات لكرة القدم يصل إلى الإسكندرية استعدادا لمعسكر مغلق

كما تم خفض الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات إلى ( 185 ) درجة لاستيعاب باقي الطلاب ،   وأضاف أنه يجري قبول الطلاب وفقًا للفراغات المتاحة في كل مدرسة فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد، وعلى أن يجري القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التي يريد التقدم للصف الأول الثانوي في المدارس التابعة، لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة لكل المصريين| انخفاض لأول مرة في أسعار 9 سلع غذائية.. قرار حكومي عاجل

بينها السكر والزيت والأرز.. 9 سلع غذائية ستنخفض أسعارها الأحد المقبل

القومي للاتصالات لـ صدى البلد: لم نوافق على طلبات شركات المحمول بزيادة أسعار كروت الشحن

سقوط أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

شرط واحد.. الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لحل أزمة كهربا وديا

بسبب بدلات نقابة الصحفيين .. بلاغ للنائب العام ضد أحمد طنطاوي

رياح وأمطار على بعض المناطق.. حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء 10 أكتوبر

المدير الفني السابق لأكاديمية برشلونة يطالب بمعاقبة مدرب الأهلي بسبب النجم الوافد

موضوعات متعلقة

"القيم المهنية للصحفيين" رسالة دكتوراه بجامعة الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يتفقد قافلة بنك الطعام المصري لدعم أهالي بشاير الخير

محافظ الإسكندرية: تحرير41 مخالفة بيئية على المنشآت التجارية

كلية السياحة والفنادق بالإسكندرية تنظم ندوة تثقيفية بمناسبة اليوبيل الذهبى لحرب أكتوبر المجيدة

صرف الإسكندرية تعقد جلسات نقاشية على هامش فعاليات المعرض الدولى للمياه

خلال حملة «100 يوم صحة».. الإسكندرية تقدم 1.8 مليون خدمة طبية مجانية

حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة بحي شرق الإسكندرية |صور

كلية الهندسة تعقد ندوة تثقيفية احتفالا بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يلقي السلام على نجوم الفن والغناء المشاركين باحتفالية نصر أكتوبر

الرئيس الإنسان.. السيسي يترك المنصة لتكريم أحد أبطال حرب أكتوبر

الرئيس السيسي يكرم عددًا من أبطال حرب أكتوبر .. فيديو

بسبب رمضان صبحي | معلق رياضي يوجّه نقدا لاذعا للأهلي

أمام الرئيس السيسي .. أنغام تقدم عرضًا غنائيًا باحتفالات أكتوبر

شكري: العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي استراتيجية.. ونتطلع لتعزيز التعاون التنموي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة غريبة.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها | شاهد

فستان أنيق.. إيمان العاصي تستعرض جمالها |شاهد

بالأحمر الناري.. منى زكي تثير الجدل بهذه الإطلالة عبر إنستجرام|شاهد

للنحات فريديريك بارتولدى.. سر تمثال لـ الحرية لم يجد مكانًا في مصر

فيديو

منها السكر والأرز .. موعد انخفاض أسعار هذه السلع | فيديو

صافرات الإنذار وانقطاع البث.. إلى ماذا تستعد روسيا لمواجهته؟ «فيديوجراف»

ضربة جديدة للدولار | ماذا حدث ؟

سمعتنا وحشة.. مايان السيد تتصدر التريند بتصريحات مثيرة للجدل / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ