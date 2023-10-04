خفض الحد الأدنى بالصف الأول الثانوي بالإسكندرية

صرَّح الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم خفض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بالمحافظة للعام الدراسي 2023 / 2024 إلى ( 205 ) درجة ، وذلك بعد الانتهاء من أعمال المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق، وبعد أن تبين وجود بعض الأماكن الشاغرة في بعض المدارس ببعض الإدارات التعليمية (الجمرك - غرب - العجمي - العامرية - برج العرب)، على أن يكون التقديم بالمدارس التي بها أماكن شاغرة فقط بالإدارات المذكورة.

كما تم خفض الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات إلى ( 185 ) درجة لاستيعاب باقي الطلاب ، وأضاف أنه يجري قبول الطلاب وفقًا للفراغات المتاحة في كل مدرسة فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد، وعلى أن يجري القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التي يريد التقدم للصف الأول الثانوي في المدارس التابعة، لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي.