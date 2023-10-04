كفر الشيخ تفوز بـ18 مشروعاً ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.. صور

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن فوز 18 مشروعاً ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية، موجها الشكر لكل المشاركين في المبادرة، والفائزين بمشروعاتهم المتميزة.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، في مؤتمر تكريم المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، الذي نظمته محافظة المنوفية بقصر ثقافة شبين الكوم بمشاركة محافظات (كفر الشيخ- المنوفية- الغربية) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في دورته الثانية، وذلك في إطار استعدادات الدولة المصرية للمشاركة في مؤتمر المناخ، COP 28 والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر القادم بدبي.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ أن نجاح المبادرة في دورتها الأولى كان له أثر كبير في تطوير النسخة الثانية وإتاحة الفرصة لظهور العديد من الأفكار الجديد، مشيراً إلى أنه تم اختيار أفضل 18 مشروعاً رائداً مطابقاً لمعايير المنظمة للمشاركة في المبادرة هذا العام بالمحافظة.

وأكد أن تلك المبادرة تستكمل بها الدولة سلسلة إنجازاتها بكافة المجالات والقطاعات، برؤية وإرادة صلبة تتواكب مع الجهود المبذولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

وفي نهاية المؤتمر، جرى تكريم أصحاب المشروعات الفائزة بإهدائهم شهادات تقدير ودروع، تقديرا لإسهاماتهم المثمرة وجهودهم المبذولة في نجاح المبادرة وتعظيم دور الدولة في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، فيما تبادل المحافظون الدروع التذكارية تقديراً لدورهم، مثمنين جهود الدولة في السعي نحو تحسين نوعية الحياة للوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام

واختتمت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

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