مجانًا | فحص وعلاج 803 رءوس ماشية بقافلة بيطرية في كفر الشيخ ..صور

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، بالاشتراك مع معهد تناسليات الهرم ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، اليوم الأربعاء، قافلة بيطرية مجانية بالوحدة المركزية ببيلا، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية لدى صغار المربين بالقرى ضمن مبادرة حياة كريمة.

جاءت القافلة تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطري، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، والدكتور محمد المهدي، مدير إدارة بيلا البيطرية.

جاء ذلك بحضور وإشراف الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد تناسليات الهرم، والدكتور عارف حمادة علي، مدير إدارة التناسليات والدكتور عبدالستار شعوط، مدير إدارة الرعاية والعلاج والدكتور أسامة الطوخي، مدير إدارة التلقيح الاصطناعي، والدكتور رامي سلامة، مدير إدارة المجازر بإدارة بيلا البيطرية

قال الدكتور محمد المهدي، مدير إدارة بيلا البيطرية، إن القافلة وقعت الكشف علي 803 من الحيوانات شاملة كافة التخصصات بالوحدة المركزية ببيلا، وتضمنت تقديم كافة الخدمات البيطرية اللازمة منها تشخيص الأمراض التناسلية وعلاجها فى الحيوانات المختلفة، وتشخيص الحمل المبكر والمشاكل التناسلية بالموجات فوق الصوتية.

وتابع: كما قدمت القافلة التلقيح الاصطناعي للأبقار والجاموس باستخدام سائل منوي ذي صفات وراثية متميزة، وتشخيص وعلاج أمراض العجول وأمراض الضرع، وتجريع الحيوانات ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، ورش جميع الحيوانات للقضاء على الطفيليات الخارجية، وعمل ندوات ارشادية لصغار المربين.

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