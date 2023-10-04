السيسي: مصر حولت جرح الهزيمة إلى طاقة عمل عظيمة حتى النصر

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهنئة الشعب المصري و أبطال و رجال القوات المسلحة للذكرى الـ50 ، و لانتصار حرب أكتوبر، قائلاً: "عيد القوات المسلحة يوم حولت مصر فيه الجرح آلامه إلى طاقة عمل عظيمة وعبرت بها الحاجز الذي كان منيعاً بين الهزيمة و النصر".

السيسي:مصر أذالت بعقول أبنائها جميع أسوار الحصار



وأضاف السيسي خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، أن مصر أذالت بعقول أبنائها جميع أسوار الحصار و اليأس لتنطلق حاملة مشاعر الأمل و النور للشعب المصري و الأمة العربية.